«Начало снежного сна»: жители Алтая делятся фото и видео снегопада 8 ноября 2022

По прогнозам, снег окончательно ляжет в ближайшие дни. Фото: Юрий Косачев

В Алтайском крае и Республике Алтай прошел снегопад. В социальных сетях люди делятся многочисленными снимками и видео засыпанных снегом улиц. Фото и видео снегопада 8 ноября 2022 – в материале «Комсомолки».

Первый сильный снегопад на Алтае 8 ноября 2022. Фото: Юрий Косачев

Настоящая зима пришла сегодня в село Чарышское. Там хлопья снега очень скоро припорошили дороги и крыши домов, а также ветки деревьев. Со слов местных жителей, за день выпало 15 см осадков, что совсем немало. В принципе, алтайские синоптики предупреждали о том, что снег окончательно ляжет в регионе в ближайшие дни.

Первый сильный снегопад на Алтае 8 ноября 2022. Фото: Юрий Косачев

Первый сильный снегопад на Алтае 8 ноября 2022. Фото: Юрий Косачев

Такая же ситуация и в Белокурихе. Там снегопад начался еще ранним утром, и уже к обеду осенняя грязь сменилась белым пейзажем.

Для соседней Республики Алтай снегопад стал не первым: снег может застать жителей региона уже в августе, но ненадолго. На этот раз заснеженную картинку удалось заснять сотруднику Алтайского биосферного заповедника Евгению Веселовскому. Видео, опубликованное Евгением на странице заповедника, называется: «Яйлю. Начало снежного сна». На кадрах видно, как берег Телецкого озера и всю округу занесло снегом.

К слову, совсем скоро зима полноценно войдет в свои права. Уже в начале декабря, по прогнозу синоптиков, ожидаются 40-градусные морозы. Прогноз следует считать лишь предварительным, точные данные станут известны позднее.

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