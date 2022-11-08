«Кровавая» луна: что можно и что нельзя делать в лунное затмение 8 ноября 2022

Лунное затмение произойдет 8 ноября 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Событие планетарного масштаба – полное лунное затмение – произойдет 8 ноября 2022. Что можно и что нельзя делать во время завораживающего астрономического явления, рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

Что нужно делать в момент лунного затмения 8 ноября 2022?

По словам специалиста, это явление закроет кармический коридор затмений, который открылся 25 октября (в момент частичного солнечного затмения).

- Луна сегодня приобретет красно-оранжевый оттенок, станет «кровавой», - говорит Вера Топчеева. – Она окажет влияние на всех жителей Земли.

Астролог советует сохранять сегодня душевное равновесие и гармонию. В этом помогут молитвы, медитации, занятия йогой. Можно заняться также творчеством или успокаивающим хобби.

- Сегодня нужно очистить душу и избавиться от страхов, тревоги, печали и прочего. Подведите итоги прошлого, определите задачи на будущее. И общайтесь только с приятными вам людьми, - рекомендует Вера Топчеева.

И обратите внимание на то, что в момент лунного затмения у человека улучшается связь с подсознанием. Поэтому не исключено, что на ум легко будут приходить необычные идеи, пути решения проблем.

Что нельзя делать в момент лунного затмения 8 ноября 2022?

Астролог советует избегать ссор и конфликтов, а лучше вообще избегать людей, с которыми не ладится общение.

- Также не стоит сегодня принимать кардинальных решений – о смене работы, о разводе, о переезде и прочем. Отложите это на потом. Иначе все может обернуться для вас не лучшим образом.

Не нужно заниматься и денежными делами: крупными покупками, сделками; не стоит брать и давать в долг, оформлять ипотеку и так далее.

Плюс к этому откажитесь от занятий спортом, спиртного и дальних поездок – это может закончиться, например, несчастными случаями.

Для любовных дел лунное затмение – тоже не самое лучшее время. В такое время, например, лучше не заключать браки и не заниматься зачатием детей.

Кстати

Жители Барнаула смогут стать свидетелями полного лунного затмения. Барнаульский планетарий приглашает понаблюдать за ним в телескоп. Астрономическую площадку организуют с 18:30 до 20:00 по адресу: пр. Ленина, 19. В планетарии подчеркивают, что главное условие, при котором можно будет увидеть явление – ясное небо.

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