«Кровавая» луна: что можно и что нельзя делать в лунное затмение 8 ноября 2022

Лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
Фото: Мария ЛЕНЦ
Событие планетарного масштаба – полное лунное затмение – произойдет 8 ноября 2022. Что можно и что нельзя делать во время завораживающего астрономического явления, рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.
По словам специалиста, это явление закроет кармический коридор затмений, который открылся 25 октября (в момент частичного солнечного затмения).
- Луна сегодня приобретет красно-оранжевый оттенок, станет «кровавой», - говорит Вера Топчеева. – Она окажет влияние на всех жителей Земли.
Астролог советует сохранять сегодня душевное равновесие и гармонию. В этом помогут молитвы, медитации, занятия йогой. Можно заняться также творчеством или успокаивающим хобби.
- Сегодня нужно очистить душу и избавиться от страхов, тревоги, печали и прочего. Подведите итоги прошлого, определите задачи на будущее. И общайтесь только с приятными вам людьми, - рекомендует Вера Топчеева.
И обратите внимание на то, что в момент лунного затмения у человека улучшается связь с подсознанием. Поэтому не исключено, что на ум легко будут приходить необычные идеи, пути решения проблем.
Астролог советует избегать ссор и конфликтов, а лучше вообще избегать людей, с которыми не ладится общение.
- Также не стоит сегодня принимать кардинальных решений – о смене работы, о разводе, о переезде и прочем. Отложите это на потом. Иначе все может обернуться для вас не лучшим образом.
Не нужно заниматься и денежными делами: крупными покупками, сделками; не стоит брать и давать в долг, оформлять ипотеку и так далее.
Плюс к этому откажитесь от занятий спортом, спиртного и дальних поездок – это может закончиться, например, несчастными случаями.
Для любовных дел лунное затмение – тоже не самое лучшее время. В такое время, например, лучше не заключать браки и не заниматься зачатием детей.
Жители Барнаула смогут стать свидетелями полного лунного затмения. Барнаульский планетарий приглашает понаблюдать за ним в телескоп. Астрономическую площадку организуют с 18:30 до 20:00 по адресу: пр. Ленина, 19. В планетарии подчеркивают, что главное условие, при котором можно будет увидеть явление – ясное небо.
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