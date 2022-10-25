Частичное солнечное затмение пройдет 25 октября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

25 октября 2022 года случится завораживающее астрономическое явление - частичное солнечное затмение. С этого момента откроется кармический коридор затмений-2022, который продлится по 8 ноября этого года. Астрологи называют его «периодом судьбоносности» - когда все события и решения будут иметь важное значение для будущего.

Где посмотреть частичное солнечное затмение 25 октября 2022 в Барнауле?

Как рассказали в «Астрономическом клубе Барнаула», над столицей края затмение начнется в 17:20 и будет продолжаться, пока Солнце не сядет за горизонт.

«Ближе к 18:00 фаза затмения будет более 50%», - отметили в клубе.

Астрономы рекомендуют смотреть на явление с какой-нибудь возвышенности. Самый лучший вариант - Нагорный парк либо верхние этажи многоэтажек.

При себе нужно обязательно иметь солнечные фильтры (иначе ничего не увидеть) - любые затемненные стекла либо, например, старые дискеты или фотопленки. Погода горожанам не помешает – небо над Барнаулом сегодня чистое.

Астролог о кармическом коридоре затмений-2022

Барнаульский астролог Вера Топчеева поясняет: коридор затмений - это период между двумя затмениями (солнечным и лунным). И он не зря называется кармическим. В это время мы, сами того не подозревая, выстраиваем жизнь на ближайшие годы. А закон бумеранга работает в усиленном режиме: все действия очень быстро откликаются! Поэтому важно знать, как себя вести и чего нужно избегать. Специалист дала несколько советов:

1. Срочно избавляйтесь от негатива! Следите за тем, что происходит вокруг. Посмотрите, из-за чего вы злитесь, что заставляет вас печалиться. Обязательно подумайте, как можно этого избежать.

2. Займитесь саморазвитием, медитируйте, молитесь. Духовное развитие в этот период очень важно – это благодатная почва для прекрасного будущего.

3. Бросьте курить, чрезмерно выпивать, чрезмерно увлекаться вредной пищей. Очищать нужно не только душу, но и тело.

4. Перестаньте общаться с теми, кто вам не нравится. Ничего хорошего эти люди не принесут в вашу дальнейшую жизнь. Так что лучше обрубить эти связи.

5. Сделайте что-то новое, пусть и незначительное. Например, заведите себе питомца, новых друзей или же начните заниматься фитнесом. Все в любом случае хорошо скажется на вашей дальнейшей судьбе. В это время любые перемены обладают просто «волшебной» силой.

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