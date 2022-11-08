Груз на 35 млн рублей: наркокурьер пытался провезти почти 1 кг героина через алтайскую границу

Наркотики находились в полиэтиленовом свертке, обмотанном скотчем. Фото: ФТС

Накануне алтайские таможенники пресекли ввоз крупной партии героина из Казахстана. Как сообщили в пресс-центре Федеральной таможенной службы, наркокурьер вез наркотики в тайнике легкового автомобиля.

В начале ноября государственную границу с Казахстаном пересекал автомобиль 55-летнего сибиряка. На вопрос о том, есть ли в машине запрещенка, он ответил отрицательно. Однако служебная собака подала признаки беспокойства. Ищейка тщательно обнюхала машину и вывела таможенников к тайнику, который был расположен в панели автомобиля. Наркотики находились в полиэтиленовом свертке, обмотанном скотчем.

- В ходе опроса мужчина сознался, что перевозит героин, - подчеркнули в ведомстве.

Масса наркотика составила 960 граммов, что оценивается в 35 млн рублей. Известно, что мужчина направлялся в сторону Барнаула, но после пересечения границы его задержали оперативные сотрудники.

В отношении наркокурьера таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). По данной статье ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

К слову, в прошлом году таможенники задержали наркокурьера с гражданством Германии в барнаульском аэропорту. Он пытался ввезти в регион гашиш под видом кофейных зерен. Общая масса наркотика составила чуть более 2,5 грамм.

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