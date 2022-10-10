Гоголь со смартфоном: в Молодежном театре Алтая впервые поставили «Мертвые души»

"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Конечно, что-то новое и необычное – всегда привлекает внимание, будь то фильм, музыкальное произведение или, как в нашем случае, театральная постановка. Но классика всегда будет актуальна!
Молодежный театр Алтая за 65-летнюю историю своего существования ни разу не притрагивался к легендарному произведению Николая Гоголя «Мертвые души», а вот в 2022-м пересмотрел свой взгляд и выпустил поэму в народ. А народ ахнул! Таким он великого прозаика не видел и не слышал – а это очень важный для данного спектакля момент.
– История Павла Чичикова, который для получения большой ссуды путешествует по России и скупает у помещиков мертвые души – умерших крестьян, по документам все еще числящихся живыми, – на сцене МТА получила новое, актуальное звучание. Динамичный спектакль помимо впечатляющих сценографии и костюмов дополняют все возможные современные приемы театрального искусства – свет, звук и мультимедиа, - рассказывают в театре.
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Композитор Лариса Казакова специально для постановки написала песни, в основе которых лирические отступления Гоголя. Причем они не переведены в стиховой формат. Получается, что это проза, положенная на музыку. Очень интересное и необычное сочетание. А еще герои время от времени достают из карманов смартфоны. Вот только зачем? Об этом вы узнаете, придя на спектакль.
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Работа над спектаклем стала возможной благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины». Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры страны.
12+
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мертвые души"
Фото: Олег УКЛАДОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Этномюзикл создали в музыкальном театре Барнаула
Алтайский государственный музыкальный театр представил премьеру этномюзикла «Хан Алтай» (подробнее)