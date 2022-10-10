Гоголь со смартфоном: в Молодежном театре Алтая впервые поставили «Мертвые души»

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, что-то новое и необычное – всегда привлекает внимание, будь то фильм, музыкальное произведение или, как в нашем случае, театральная постановка. Но классика всегда будет актуальна!

Молодежный театр Алтая за 65-летнюю историю своего существования ни разу не притрагивался к легендарному произведению Николая Гоголя «Мертвые души», а вот в 2022-м пересмотрел свой взгляд и выпустил поэму в народ. А народ ахнул! Таким он великого прозаика не видел и не слышал – а это очень важный для данного спектакля момент.

– История Павла Чичикова, который для получения большой ссуды путешествует по России и скупает у помещиков мертвые души – умерших крестьян, по документам все еще числящихся живыми, – на сцене МТА получила новое, актуальное звучание. Динамичный спектакль помимо впечатляющих сценографии и костюмов дополняют все возможные современные приемы театрального искусства – свет, звук и мультимедиа, - рассказывают в театре.

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

Композитор Лариса Казакова специально для постановки написала песни, в основе которых лирические отступления Гоголя. Причем они не переведены в стиховой формат. Получается, что это проза, положенная на музыку. Очень интересное и необычное сочетание. А еще герои время от времени достают из карманов смартфоны. Вот только зачем? Об этом вы узнаете, придя на спектакль.

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа над спектаклем стала возможной благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины». Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры страны.

12+

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мертвые души" Фото: Олег УКЛАДОВ

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