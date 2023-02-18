Афиша на 23 февраля в Барнауле-2023 Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе, в четверг, мы будем отмечать День защитника Отечества. «Комсомольская правда» рассказывает, куда сходить на 23 февраля в Барнауле-2023.

Выставка «Герои спецоперации» 10+

Где: арт-резиденции «КОД», ул. Гоголя, 76, тел. 8 (962) 820-00-96

Часы работы: 12.00 - 20.00

Цена: бесплатно, с экскурсией – 200 руб.

Зрителей познакомят с 15 графическими новеллами о подвигах героев СВО. Реальные истории с передовой визуализировали студенты и преподаватели факультета анимации университета «Синергия».

Новеллы рассказывают о том, как бойцы эвакуируют мирных жителей, как, несмотря на собственные ранения, спасают товарищей, как удерживают стратегически важные рубежи. Они описывают героические поступки Дамира Исламова, Дмитрия Литвинова, Андрея Фроленкова, Максима Концова, Дамира Гилемханова, Виктора Дудина, Владимира Жоги, Юрия Нимченко и других.

- Студенты «Синергии» работали над проектом около полугода в свободное от учебы время. Иллюстрации создавали на основе портретов военных, а в основе сюжета и диалогов — рассказы самих героев и их сослуживцев, - сообщают в университете.

Гостей ждут экскурсии с участием профессиональных гидов, выступления вокалистов, танцоров и поэтов.

Выставка продлится по 28 февраля.

«Полумарафон - День защитника Отечества» 0+

Где: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128, тел. 20-61-19.

Начало: в 10.50.

Цена: бесплатно.

Участие в легкоатлетическом пробеге примут именитые спортсмены: Николай Григоров, сильнейший марафонец Алтайского края 2022 года, и Андрей Дерксен, трехкратный победитель самого жесткого марафона в мире «Песчаный марафон».

Все любители бега могут присоединиться к участию в мероприятии (нужно заранее записаться, подробности по тел. 20-61-19, регистрация в 9:30 у центрального входа). Открытие состоится в 10:50, а в 11:00 начнутся соревнования. Гостей будут поить чаем.

Спектакль «Три мушкетера» 12+

Где: Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85.

Начало: в 17.00.

Цена: 500 руб.

Мюзикл «Три мушкетера» - это яркое и динамичное зрелище для всей семьи. Это синтез живого вокала, танцев, захватывающих боев на шпагах и пронзительных любовных сцен. Зрители вместе с артистами проследят за приключениями героев, рассказом о подвесках, тайной Миледи, трагической любовью Констанции и Д`Артаньяна.

Продолжительность спектакля 2,5 часа.

Спектакль «Темные аллеи» 18+

Где: театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15, тел. 36-97-13.

Начало: в 17:30.

Цена: 200-700 руб.

В основе спектакля - рассказы из сборника Ивана Бунина с одноименным названием: «Генрих», «Кавказ», «Месть», «Визитные карточки», «Дурочка» и другие

- Этот спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и не сбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте. Вслед за Буниным спектакль исследует любовь как страсть, как болезнь, искушение, награду и спасение, - говорят в театре.

Продолжительность спектакля 3 часа.

Neo Classic Orchestra «Вселенная Гарри Поттера. Путешествие в Хогвартс» 6+

Где: ДК Сибэнергомаш, пр. Ленина, 147, тел. 60-77-84.

Начало: в 19.00.

Цена: 1 400 - 2 500 руб.

Яркое мультимедийное шоу посвящено 20-летию со дня выхода первого фильма о Гарри Поттере. Зрители окунутся в мир магии, чародейства, сказки и волшебства. Это увлекательное путешествие через все части знаменитого фильма о Гарри Поттере, а также теплые встречи с любимыми героями, переданные в невероятно красивых саундтреках из всех восьми частей фильма, сообщают организаторы.

Отметим, Neo Classic Orchestra — молодой коллектив из Екатеринбурга, активно гастролирующий по всей территории России. В Барнауле он выступит впервые.

«Неукротимая планета» 12+

Где: барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

Начало: в 14.00.

Цена: 184-220 руб.

Полнокупольная шоу-программа. Изменчивый лик Земли. Что его определяет? Наша планета живая, бушующая, неистовая… Каковы ее глубинные процессы?

Продолжительность программы 40 минут.

«Угроза из космоса» 12+

Где: Планетарий, пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65.

Начало: 15.00.

Цена: 184-220 руб.

Иногда нам кажется, что в небесах царит идиллия, но это совсем не так. Вселенная таит в себе много опасностей: на нашу планету могут упасть огромные астероиды или кометы, вблизи Земли может вспыхнуть сверхновая звезда или появиться блуждающая черная дыра. Насколько высока вероятность таких событий? Какие катастрофы происходили в прошлом Земли, и что нас ожидает в будущем? Об этом расскажет полнокупольная шоу-программа.

Продолжительность программы 40 минут.

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