Алексей Смертин, Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин сыграют благотворительный матч в Барнауле

Турнир пройдет в манеже «Темп» Фото: предоставлено организаторами

В следующую субботу, 25 февраля, в Барнауле состоится этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей». Центральным событием станет матч звездной команды с участием Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Евгения Алдонина.

Это детский благотворительный турнир. Его главная цель – подарить ребятам настоящий футбольный праздник, где они смогут не только продемонстрировать свои умения, но также смогут пообщаться со сверстниками и даже звездами футбола.

Предыдущие этапы турнира прошли в Московской области, в Саранске и Перми. На очереди – этап в Барнауле. Участниками станут команды воспитанников детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями:

- команда из КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- команда из КГБУ «Бийский центр помощи детям оставшихся без попечения родителей»;

- команда из КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- команда из КГБУ «Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- команда из КГБУ «Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

- команда из КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4»;

- команда из КГБУ социального обслуживания «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»;

- команда «Наши дети».

Сильнейшие смогут попасть на суперфинал турнира. Он состоится в Москве в сентябре 2023 года. Ранее путевки выиграли команды «Солотчинской школы-интерната для детей-сирот», саранского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и пермского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Помимо самих матчей ребят ждет развлекательная программа, а на «десерт» - футбольный поединок с участием звезд отечественного спорта – Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Евгения Алдонина. Против них на поле выйдут дети. Вот и посмотрим, кто окажется сильнее: молодость или опыт.

Турнир в Барнауле на поле крытого футбольного манежа «ТЕМП» (1-й Балтийский проезд, 9). Первенство проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен».

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