В Алтайском крае возбудили 11 уголовных дел против одного «телефонного террориста»

Злоумышленник использовал специальные программы, чтобы оставаться анонимным. Фото: скриншот с видео МВД Медиа

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в телефонном терроризме. Им оказался 20-летний житель Бийска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайском крае.

Молодой человек подозревается в десятках ложный сообщений об актах терроризма за текущий год. Все это время ему удавалось оставаться анонимным благодаря специальным программам, в которых подменялись данные. Предварительно известно, что бийчанин многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Он не ограничивался лишь Алтайским краем. «Телефонный террорист» пугал своими сообщениями жителей и других регионов и даже отправлял сообщения за пределы РФ.

- По версии полиции, молодой человек, сделав ложное сообщение, через социальные сети и СМИ наблюдал, какую реакцию это вызвало у общественности, как работают правоохранительные органы и какие заявления о происшествии, которое он спровоцировал, делают официальные лица – отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сегодняшний день установлена причастность молодого бийчанина к 11 преступлениям, зарегистрированным на территории Алтайского края. Судя по видео МВД, во время задержания полицейским не удалось проникнуть в квартиру подозреваемого через дверь. Они разбили окно и через него залезли в помещение. Несмотря на выключенный свет, злоумышленник жилья оказался дома. При обыске у него изъяли телефон, на котором хранится информация, связанная с рассылкой ложных сообщений о минировании.

Подозреваемого заключили под стражу. В полиции отмечают, что он дает признательные показания. Возбуждено 11 уголовных дел по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отметим, что за ложное сообщение о терроризме в отношении объектов социальной инфраструктуры согласно пункту 2 статьи 207 УК РФ предусмотрено виновному грозит штраф в от 500 тысяч до 700 тысяч рублей и даже лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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