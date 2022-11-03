На Алтае вычислили курьера, собиравшего деньги с обманутых бабушек по схеме «ваш родственник попал в беду»

Молодого человека ждет суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить молодого человека, которого обвиняют в мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в беду». Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал 18-летний житель Новосибирской области. По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемому в мессенджере написал незнакомец с предложением подзаработать.

- При этом молодой человек, выслушав условия, понял, что данный вид заработка является противоправным, так как он автоматически становится соучастником хищения обманным путем денежных средств по схеме «ваш родственник попал в беду», - отмечают в Следкоме.

Тем не менее, юноша согласился на работу курьера, который собирает деньги у обманутых потерпевших. Через банкомат он переводил деньги работодателю, оставляя часть суммы себе.

Так, 20 марта 2022 года пожилой жительнице Бийска позвонила дочь и сказала, что попала в ДТП, в котором якобы сама виновата. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, она просила передать внушительную сумму денег сотрудницу полиции. Поверив в легенду, бабушка сняла в банке 140 тысяч рублей и отдала их приехавшему в такси курьеру. По той же схеме в этот день он обману еще одну 84-летнюю старушку.

В ходе розыска полицейским удалось установить курьера, который приезжал за деньгами. Молодой человек вину в содеянном признал и раскаялся.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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