Роды омолаживают? Гинеколог рассказала, как поздняя беременность влияет на организм

Беременность после 35 лет относят к категории высоких рисков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Беременность после 35 лет относят к категории высоких рисков. При этом распространено мнение, что поздние роды омолаживают. Как на самом деле рождение ребенка влияет на женский организм, рассказала врач-акушер-гинеколог алтайского перинатального центра «ДАР» Василиса Терехина.

Доктор отмечает, что, прежде всего, не стоит ровнять всех, ведь в 40 лет женщина женщине рознь. Кто-то накопил меньше болячек, кто-то больше, но едва ли от них помогут избавиться роды.

«Беременность – она как лакмусовая бумажка для организма женщины. Если есть предрасположенность к хроническим заболеваниям – они проявятся, если в ремиссии – перейдут в острую фазу. С этой точки зрения нельзя сказать, что беременность омолаживает», – говорит врач Василиса Терехина.

Тем более, рождение ребенка не ограничивается беременностью. Его нужно еще в идеале выкормить грудью, воспитать, а это стресс и бессонные ночи – не каждый готов это вытерпеть уже в зрелом возрасте. При этом роды могут действительно стать своеобразной профилактикой некоторых заболеваний.

«Мы точно знаем, что у нерожавших женщин повышается риск онкологических заболеваний молочной железы. С этой точки зрения беременность и лактация способствую омоложению женского организма. Также беременность профилактирует миому матки и эндометриоз», – отмечает гинеколог.

Чтобы сохранить репродуктивное здоровье, Василиса Терехина рекомендует больше расслабляться, меньше подвергаться стрессу, заниматься спортом и следить за гигиеной сна.

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