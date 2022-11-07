«Человек-магнитофон». Барнаулец обладает суперспособностью говорить и читать задом наперед

Фото: скриншот выпуска шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия», личный архив героя

«Тевирп», читатель! Это не какое-то новое наречие или выдуманный язык. В Барнауле живет Андрей Демидов с суперспособностью - без какой-либо подготовки говорить и читать задом наперед. Своими умением молодой человек уже успел поразить всю Россию на телешоу «Удивительные люди». В нашем материале — подробнее расскажем о его нестандартном умении.

Думал, что так умеют все

О своей способности Андрей узнал случайно, когда ему было 7 лет:

- Шли с мамой по улице, пришло само в голову какое-то слово и само собой прокрутилось в обратном направлении. Не помню, что за слово это было, лёгкое. Почти сразу попробовал слова посложнее, — рассказывает Андрей.

Специально молодой человек эту способность никак не развивал. Первое время Андрей думал, что так разговаривать умеет абсолютно каждый.

Как пластинка в обратной перемотке

Что происходит в голове у человека, который свободно говорит задом наперёд? По словам Андрея, возникает чувство, будто «пластинку крутят в обратной перемотке».

- Мне кажется, мозг у таких людей, как я, работает немного по-другому, что неудивительно. Я мыслю очень необычно, нестандартно, в другом ключе и на другом уровне. Иногда я могу говорить такие вещи, которые, казалось бы сначала, понятны, но, почему-то так получается, что понимаю их только я, например: вы представляете, как плохо буквам в словах, которые мы ещё не прочитали? Они ждут, когда это сделают. Конечно, это в целом понятно, но это то, что мне пришло в голову прямо сейчас. Однако у этого есть и обратная сторона медали, связанная с психологическим состоянием. У таких людей, как я, часто бывают депрессии, паника.

«Удивительные люди»

Об участии в телешоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия» Андрей думал не один год. Решился, когда ему было 15 лет. Сразу после того, как увидел выпуск с Борисом Голиком, который обладаете похожей способностью. В итоге Андрей рискнул сразится с Борисом в рэп-баттле, в котором текст нужно читать задом наперёд.

- Участвовать решил, потому что мне интересен опыт выступления, хотелось показать себя на большой публике, ведь это бесценно и безумно интересно, опыт на всю жизнь. Тем более, когда ты — единственный из участников имеешь ту способность, которую никогда не тренировал и не развивал, родился таким. Я посмотрел изнутри на все процессы, подготовку, съёмку промо. Было очень интересно записывать промо. Знаете, когда заходишь в павильон, то попадаешь словно в другой мир: слева от тебя мальчик, говорящий на десяти языках, справа девочка, которая может насчитать вам таких цифр, что вы забудете, что такое математика. А перед вами ещё один человек жонглирует тремя саблями, а четвёртая у него рукоятью на затылке стоит, - говорит Андрей.

Рэп-баттл оказался зрелищным. Однако победу жюри в нем присудили все же более опытному участнику — 38-летнему Борису.

Человек - магнитофон

Как рассказывает Андрей, у окружающих его способность вызывает удивление, шок и восхищение. В колледже, благодаря умению говорить задом наперёд, он даже успел стать «местной звездой»:

- На паре учитель, который знал о моей способности, сказал на всю группу: «Андрей, ты уже демонстрировал всем, что ты можешь?». Я в тот момент думал: «Пожалуйста, только не сейчас». В итоге, я им показал выпуск с «Удивительных людей». На перемене я выхожу на улицу и там уже 10 человек сразу подошли, - рассказывает Андрей.

Сейчас Андрей уже бросил свое обучение в колледже. Он занимается самообразованием и саморазвитием. В этом он видит главную цель, хотя и сталкивается с осуждением со стороны родственников и друзей. Также у молодого человека немало хобби — музыка, театр, литература.

- У меня есть пять татуировок. Одна из них, самая первая — кассета на левом предплечье. Когда был на «Удивительных людях», меня назвали «человек-магнитофон», потому что в кассетные магнитофоны вставляются кассеты. Кассета в магнитофоне, которая играет разную музыку и не только. Я слушаю всю музыку: от классики до андеграунда. Сам я люблю записывать треки. Просто беру бесплатный бит и текст накидываю. Это все для себя, - рассказывает герой.

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