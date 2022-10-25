Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

В социальной сети «Одноклассники» идет онлайн-голосование за обладателя приза зрительских симпатий в шоу «Ты супер» на канале НТВ. Среди номинантов - 12-летний подросток из Рубцовска Кирилл Желейко, который стал полуфиналистом шоу. И судьи, и зрители восхитились пением и энергией Кирилла. Кстати, жюри даже сравнили его с Джексоном и Бруно Марсом.

В вокальном шоу «Ты супер» участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Перед выступлением Кирилла редакторы программы рассказали о его сложной семейной истории. Отца своего он не знает, как и не знают своих отцов его сестры. Мама звонит сыну ему лишь изредка, но ее звонкам Кирилл очень радуется, несмотря на то, что, мать в детстве избивала его, пиная с порога.

Сейчас мамой Кирилл называет бабушку. Именно бабушка и дедушка, растрогавшись в свое время выступлением внука на стуле, тому, как подпевал он оперным певцам, отдали малыша в музыкальную школу и возили за 18 километров в село Егорьевское. Мальчик дважды становился стипендиатом премии имени Р.С. Федоровой, учрежденной региональным отделением детского фонда совместно с Министерством культуры Алтайского края. При этом Кирилл не только великолепно поет, но и виртуозно играет на фортепьяно.

Проголосовать за нашего юного земляка можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фанк с окраин поразит вас». Рубцовский подросток стал полуфиналистом шоу «Ты супер»

Алтайский школьник покорил известных звезд артистизмом, музыкальностью и искренностью (подробнее)