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Общество5 ноября 2022 1:00

«Дерево – как оберег семьи»: что лучше садить на своем участке

Алтайские эксперты рассказали о древних народных традициях
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Полина взяла ёлочек под свою «опеку»

Полина взяла ёлочек под свою «опеку»

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Эта елка старше меня на четыре жизни! – быстро смекнула моя 11-летняя дочь Полина, когда я рассказала о том, что дерево во дворе нашего дома было посажено более 50 лет назад.

Это фамильное дерево было посажено более 50 лет назад

Это фамильное дерево было посажено более 50 лет назад

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Могучая зеленая красавица уже давно стала символом нашей семьи. Более полувека назад эту ель посадил прадедушка Полины. Тогда он вместе со своей супругой Екатериной Павловной и малыми сынишками переехал на Алтай, построил здесь дом, и, как полагается настоящему мужчине, посадил дерево! Ель росла вместе с его детьми, потом внуками, теперь - правнуками. Дерево стало свидетелем жизни четырех поколений. Сколько откровенных разговоров происходило под ее пушистыми лапами уже и не сосчитать.

На самом деле деда Ваня в свое время посадил две ели. И обе они выросли большими и могучими. Однако, когда дед и бабушка умерли, одно из деревьев начало стремительно сохнуть – иголки пожелтели, стали опадать. Ель словно осиротела без главы большого семейства. Наверное, деревья тоже умеют страдать…

Пару лет назад Полина предложила – мама, а давай посадим новую елку. Вместо той, что когда-то засохла.

- А давай! – поддержала я. А про себя подумала - возможно, когда-нибудь, моя взрослая внучка или правнучка сядет под это дерево и вспомнит своих предков. И меня тоже… Ведь недаром говорят, что родовое дерево – воплощение связи потомков.

Во время акции «Алтайлеса» по раздаче саженцев, мы взяли себе маленький нежный зеленый росток и посадили всей семьей во дворе своего дома. И он принялся! Начал расти, выпуская все новые и новые веточки. Если пару лет назад наша елочка была с ладошку, то теперь уже по колено…

За два года елочка заметно подросла

За два года елочка заметно подросла

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Древнейшая традиция

На самом деле посадка семейного дерева – довольно древняя традиция. Родовые деревья считаются оберегом семьи и символизируют связь поколений. Как правило, их садят в честь какого-нибудь выдающегося события - например, рождения ребенка. Так, императрица Екатерина II в день рождения сына Павла собственноручно посадила в саду желудь. Ее примеру вскоре последовали и придворные дамы – так появилась целая дубовая роща!

В истории есть множество примеров, когда деревья становились настоящими символами нации. Так, например, дуб, посаженный Тургеневым в семейном поместье, рос почти 200 лет! Писатель завещал всем, кто будет приходить в его родовое имение, обязательно поклониться этому дереву и Родине в его лице. Зимой 2021 года тургеневский дуб был признан главным деревом страны, а в декабре того же года сильнейший ураган повалил его… А вот вяз, посаженный Александром Блоком, до сих пор растет… И таких примеров множество.

Традиция сажать фамильные деревья есть и на Алтае. Так, например, депутат АКЗС Сергей Писарев, вспоминает историю из своего детства, как вместе с мамой посадил во дворе восьми квартирного дома в Змеиногорске две черемухи. Это было около 60 лет назад.

Родительский дом Сергея Писарева, у которого он с мамой около 60 лет назад посадил две черёмухи

Родительский дом Сергея Писарева, у которого он с мамой около 60 лет назад посадил две черёмухи

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- И ведь черемухи до сих пор растут! По весне, когда деревья начинают цвести, мама открывает окошко на втором этаже своего дома и любуется ими! А какой аромат!!! С этими деревьями связано много воспоминаний – как собирали ягоды, как сушили и крутили их, а потом мама всю зиму стряпала божественно вкусные пирожки с черемухой – разве такие сейчас найдешь где-нибудь? А взрослые делали наливочку на этой ягоде, - с ностальгией вспоминает Сергей Викторович.

Сергей Писарев

Сергей Писарев

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, из тех, кто заселился в 1965 году в этот дом, в живых осталась лишь мама Сергея Писарева. Остальные уже ушли…

- Но деревья, посаженные жильцами во дворе этого старого дома, до сих пор растут. За каждым – судьба человека. Например, проходя мимо двух елей, я всегда вспоминаю дядю Петю и тетю Аню, которые их когда-то посадили. Деревья - это история нашего дома и лично для меня это очень ценно.

Что посадить

О том, какое дерево выбрать и посадить в качестве семейного, мы поговорили с человеком, который всю свою жизнь посвятил лесу – экс-директором предприятия «Содружество», лесником с более, чем 40-летним стажем, Михаилом Чечушковым.

Михаил Чечушков, лесник с более чем 40-летним стажем

Михаил Чечушков, лесник с более чем 40-летним стажем

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В свое время мой отец посадил березу, которая стала центром нашей семейной усадьбы. Это было родовое дерево. Мы даже ни разу не брали с нее сок – всегда трепетно оберегали, заботились! Нарядная красавица несколько десятилетий радовала глаз. Однако минус березы в том, что продолжительность ее жизни не очень большая – в среднем, 50-70 лет. Она довольно быстро по сравнению с другими деревьями начинает дряхлеть и увядать, - говорит Михаил Лаврентьевич.

Выбирая семейное дерево, важно учитывать климат Алтайского края.

- На мой взгляд, идеальной для выращивания в нашем регионе, является ель. Во-первых, по сравнению с сосной, она смотрится более эффектно. Во-вторых, при благоприятных условиях будет расти лет сто как минимум! Так что вполне может претендовать на звание семейного дерева и будет радовать несколько поколений! Единственная сложность заключается в долгом укоренении саженца. Первые пару лет он может стоять на месте, не двигаться, но пусть вас это не смущает, потом деревце оправдает все ваши ожидания – пойдет в рост и непременно станет радовать своим роскошным видом! - советует Михаил Чечушков.

Что касаемо сосны – это дерево довольно хорошо приживается в климатических условиях Алтайского края, но насколько уместно она будет смотреться на территории усадьбы – решать только вам. Однако, интересен тот факт, что с древности для принятия судьбоносных решений люди приходили «советоваться» именно к сосне.

Красавцы кедры тоже неплохо растут у нас, однако очень и очень медленно – по словам лесника, только на укоренение саженца уйдет около шести-семи лет.

Многие сажают дубы, мечтая, как через лет 30-40 будут коротать пенсию под их раскидистой кроной. Увы, но в Алтайском крае дубы не вырастают столь большими и могучими, как нам представляется, для этого им необходим более теплый климат.

- Очень красиво на участке смотрится липа. Это дерево может вырасти очень кустистым, а во время цветения будет радовать свежим, нежным, ненавязчивым ароматом. Однако, решив посадить липу, вы должны понимать, что от нее на участке будет много мусора, а во время цветения вас замучают пчелы, мухи и прочая живность, которая слетится на сладкий запах, - предостерегает опытный лесник.

В числе удачных вариантов для семейного дерева Михаил Чечушков называет рябину. Вот только нужно садить культурное дерево, выращенное в питомниках, а не выкопанное в лесу.

- Культурная рябина будет долгие годы радовать вас своим главным украшением – огромными гроздьями ягод, а вот от лесной этого не всегда дождешься, да и ягоды могут быть мелкими, невзрачными, - говорит Михаил Лаврентьевич.

О березе эксперт уже сказал выше – это дерево очень быстро растет, неприхотливо и очень красиво. К тому же береза олицетворяет русскую душу - простую и загадочную одновременно. Один из главных минусов этого дерева - век его, к сожалению, короток.

Заряжаешься энергией

Какое бы дерево вы не посадили, за саженцем, как и за маленьким ребенком, пока он не подрастет, нужен особый уход. Летом его необходимо обязательно поливать хотя бы раз в неделю. А тенелюбивые деревья, например, ель, загораживать от яркого солнышка.

- Родовым может стать любое дерево, главное, чтобы оно нравилось! Например, я очень люблю березу, особенно по весне, когда она только начинает распускаться, и сосны люблю молоденькие, лет до двадцати – в этом возрасте деревца еще здоровые, пышные, иголочки у них насыщенно-зеленые – загляденье! Смотришь на такую красоту и заряжаешься энергией! У себя возле дома я посадил целую аллею – рябину, дубки, ели, – говорит опытный лесник.

- Дерево – это символ жизни. Да, существует старая добрая традиция, когда при рождении ребенка перед домом сажали деревце-оберег. Причем для мальчиков предназначались «мужские» растения - дуб, клен или ясень, а для девочек «женские» — липа, береза, яблоня и т.д., - говорит Наталья Васильева, фольклористка, исследователь народных традиций из Барнаула. – А вообще, дерево символизирует единение неба, земли и воды. В старину считалось, что некоторые деревья предохраняют от злых духов и нечистой силы. Наши мудрые предки умели «дружить» с растениями и животными, просили у них совета. К сожалению, мы утрачиваем это.

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