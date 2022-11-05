«Дерево – как оберег семьи»: что лучше садить на своем участке

Полина взяла ёлочек под свою «опеку» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Эта елка старше меня на четыре жизни! – быстро смекнула моя 11-летняя дочь Полина, когда я рассказала о том, что дерево во дворе нашего дома было посажено более 50 лет назад.

Это фамильное дерево было посажено более 50 лет назад Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Могучая зеленая красавица уже давно стала символом нашей семьи. Более полувека назад эту ель посадил прадедушка Полины. Тогда он вместе со своей супругой Екатериной Павловной и малыми сынишками переехал на Алтай, построил здесь дом, и, как полагается настоящему мужчине, посадил дерево! Ель росла вместе с его детьми, потом внуками, теперь - правнуками. Дерево стало свидетелем жизни четырех поколений. Сколько откровенных разговоров происходило под ее пушистыми лапами уже и не сосчитать.

На самом деле деда Ваня в свое время посадил две ели. И обе они выросли большими и могучими. Однако, когда дед и бабушка умерли, одно из деревьев начало стремительно сохнуть – иголки пожелтели, стали опадать. Ель словно осиротела без главы большого семейства. Наверное, деревья тоже умеют страдать…

Пару лет назад Полина предложила – мама, а давай посадим новую елку. Вместо той, что когда-то засохла.

- А давай! – поддержала я. А про себя подумала - возможно, когда-нибудь, моя взрослая внучка или правнучка сядет под это дерево и вспомнит своих предков. И меня тоже… Ведь недаром говорят, что родовое дерево – воплощение связи потомков.

Во время акции «Алтайлеса» по раздаче саженцев, мы взяли себе маленький нежный зеленый росток и посадили всей семьей во дворе своего дома. И он принялся! Начал расти, выпуская все новые и новые веточки. Если пару лет назад наша елочка была с ладошку, то теперь уже по колено…

За два года елочка заметно подросла Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Древнейшая традиция

На самом деле посадка семейного дерева – довольно древняя традиция. Родовые деревья считаются оберегом семьи и символизируют связь поколений. Как правило, их садят в честь какого-нибудь выдающегося события - например, рождения ребенка. Так, императрица Екатерина II в день рождения сына Павла собственноручно посадила в саду желудь. Ее примеру вскоре последовали и придворные дамы – так появилась целая дубовая роща!

В истории есть множество примеров, когда деревья становились настоящими символами нации. Так, например, дуб, посаженный Тургеневым в семейном поместье, рос почти 200 лет! Писатель завещал всем, кто будет приходить в его родовое имение, обязательно поклониться этому дереву и Родине в его лице. Зимой 2021 года тургеневский дуб был признан главным деревом страны, а в декабре того же года сильнейший ураган повалил его… А вот вяз, посаженный Александром Блоком, до сих пор растет… И таких примеров множество.

Традиция сажать фамильные деревья есть и на Алтае. Так, например, депутат АКЗС Сергей Писарев, вспоминает историю из своего детства, как вместе с мамой посадил во дворе восьми квартирного дома в Змеиногорске две черемухи. Это было около 60 лет назад.

Родительский дом Сергея Писарева, у которого он с мамой около 60 лет назад посадил две черёмухи Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- И ведь черемухи до сих пор растут! По весне, когда деревья начинают цвести, мама открывает окошко на втором этаже своего дома и любуется ими! А какой аромат!!! С этими деревьями связано много воспоминаний – как собирали ягоды, как сушили и крутили их, а потом мама всю зиму стряпала божественно вкусные пирожки с черемухой – разве такие сейчас найдешь где-нибудь? А взрослые делали наливочку на этой ягоде, - с ностальгией вспоминает Сергей Викторович.

Сергей Писарев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, из тех, кто заселился в 1965 году в этот дом, в живых осталась лишь мама Сергея Писарева. Остальные уже ушли…

- Но деревья, посаженные жильцами во дворе этого старого дома, до сих пор растут. За каждым – судьба человека. Например, проходя мимо двух елей, я всегда вспоминаю дядю Петю и тетю Аню, которые их когда-то посадили. Деревья - это история нашего дома и лично для меня это очень ценно.

Что посадить

О том, какое дерево выбрать и посадить в качестве семейного, мы поговорили с человеком, который всю свою жизнь посвятил лесу – экс-директором предприятия «Содружество», лесником с более, чем 40-летним стажем, Михаилом Чечушковым.

Михаил Чечушков, лесник с более чем 40-летним стажем Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В свое время мой отец посадил березу, которая стала центром нашей семейной усадьбы. Это было родовое дерево. Мы даже ни разу не брали с нее сок – всегда трепетно оберегали, заботились! Нарядная красавица несколько десятилетий радовала глаз. Однако минус березы в том, что продолжительность ее жизни не очень большая – в среднем, 50-70 лет. Она довольно быстро по сравнению с другими деревьями начинает дряхлеть и увядать, - говорит Михаил Лаврентьевич.

Выбирая семейное дерево, важно учитывать климат Алтайского края.

- На мой взгляд, идеальной для выращивания в нашем регионе, является ель. Во-первых, по сравнению с сосной, она смотрится более эффектно. Во-вторых, при благоприятных условиях будет расти лет сто как минимум! Так что вполне может претендовать на звание семейного дерева и будет радовать несколько поколений! Единственная сложность заключается в долгом укоренении саженца. Первые пару лет он может стоять на месте, не двигаться, но пусть вас это не смущает, потом деревце оправдает все ваши ожидания – пойдет в рост и непременно станет радовать своим роскошным видом! - советует Михаил Чечушков.

Что касаемо сосны – это дерево довольно хорошо приживается в климатических условиях Алтайского края, но насколько уместно она будет смотреться на территории усадьбы – решать только вам. Однако, интересен тот факт, что с древности для принятия судьбоносных решений люди приходили «советоваться» именно к сосне.

Красавцы кедры тоже неплохо растут у нас, однако очень и очень медленно – по словам лесника, только на укоренение саженца уйдет около шести-семи лет.

Многие сажают дубы, мечтая, как через лет 30-40 будут коротать пенсию под их раскидистой кроной. Увы, но в Алтайском крае дубы не вырастают столь большими и могучими, как нам представляется, для этого им необходим более теплый климат.

- Очень красиво на участке смотрится липа. Это дерево может вырасти очень кустистым, а во время цветения будет радовать свежим, нежным, ненавязчивым ароматом. Однако, решив посадить липу, вы должны понимать, что от нее на участке будет много мусора, а во время цветения вас замучают пчелы, мухи и прочая живность, которая слетится на сладкий запах, - предостерегает опытный лесник.

В числе удачных вариантов для семейного дерева Михаил Чечушков называет рябину. Вот только нужно садить культурное дерево, выращенное в питомниках, а не выкопанное в лесу.

- Культурная рябина будет долгие годы радовать вас своим главным украшением – огромными гроздьями ягод, а вот от лесной этого не всегда дождешься, да и ягоды могут быть мелкими, невзрачными, - говорит Михаил Лаврентьевич.

О березе эксперт уже сказал выше – это дерево очень быстро растет, неприхотливо и очень красиво. К тому же береза олицетворяет русскую душу - простую и загадочную одновременно. Один из главных минусов этого дерева - век его, к сожалению, короток.

Заряжаешься энергией

Какое бы дерево вы не посадили, за саженцем, как и за маленьким ребенком, пока он не подрастет, нужен особый уход. Летом его необходимо обязательно поливать хотя бы раз в неделю. А тенелюбивые деревья, например, ель, загораживать от яркого солнышка.

- Родовым может стать любое дерево, главное, чтобы оно нравилось! Например, я очень люблю березу, особенно по весне, когда она только начинает распускаться, и сосны люблю молоденькие, лет до двадцати – в этом возрасте деревца еще здоровые, пышные, иголочки у них насыщенно-зеленые – загляденье! Смотришь на такую красоту и заряжаешься энергией! У себя возле дома я посадил целую аллею – рябину, дубки, ели, – говорит опытный лесник.

- Дерево – это символ жизни. Да, существует старая добрая традиция, когда при рождении ребенка перед домом сажали деревце-оберег. Причем для мальчиков предназначались «мужские» растения - дуб, клен или ясень, а для девочек «женские» — липа, береза, яблоня и т.д., - говорит Наталья Васильева, фольклористка, исследователь народных традиций из Барнаула. – А вообще, дерево символизирует единение неба, земли и воды. В старину считалось, что некоторые деревья предохраняют от злых духов и нечистой силы. Наши мудрые предки умели «дружить» с растениями и животными, просили у них совета. К сожалению, мы утрачиваем это.

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