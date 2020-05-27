2020-05-27T08:56:15+03:00
Общество

«Приснился отец, напомнил про лес». Как на Алтае егерь бор посадил

Благодаря Владимиру Зырянову в Шелаболихе появилось 180 гектаров сосняка
Марина КОЧНЕВА
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Егерь Владимир Зырянов высаживает лес на месте того, что был до войны.Егерь Владимир Зырянов высаживает лес на месте того, что был до войны.Фото: Из личного архива
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Возле села Крутишка этой весной появилось пять тысяч сосенок. Это новое пополнение в Зыряновский лес, история которого началась 15 лет назад.

Егерь Владимир Зырянов высаживает лес на месте того, что был до войны.

- Все началось с того, что приснился покойный отец, - рассказывает 68-летний житель Крутишки ,- сидим за столом, беседуем и вдруг он говорит: «Володь, а ведь здесь, у деревни борок был». И как проснулся я - только об этом разговоре и думал.

Фронтовик Федор Андреевич Зырянов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Фронтовик Федор Андреевич ЗыряновФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Зырянова, до войны возле деревни действительно был бор, но в сороковые деревья спилили.

- Нужна была древесина для фронта, для победы, - рассказывает собеседник. - Отец мой, Федор Андреевич на фронт ушел в 1941 году . В июле призвали. И под Москвой воевал, и под Ржевом, потом под Сталинградом был раненый, затем под Курском был пулеметчиком, там уже ранение было серьезней - позицию не успел сменить, минами обложили - после 13 месяцев в госпитале отлежал и комиссовали.

Собеседник говорит, что каждое девятое мая приходит на могилку к отцу.

- Они с мамой Феоктистой Ивановной вместе похоронены, она у нас труженик тыла, - рассказывает Владимир Федорович.- Наливаю им по 50 грамм. Сверху кусочек хлеба кладу.

На фронт Великой Отечественной войны из деревни Крутишка 40 мужчин уходило. Из них только шесть вернулись.

- Нашему роду зыряновскому повезло, - говорит Владимир Федорович. - Вместе с отцом еще его три брата уходили на фронт, один только погиб.

В память об отце, дядьях и других фронтовиках Зырянов и решил 15 лет назад посадить новый бор. Фото: Из личного архива

В память об отце, дядьях и других фронтовиках Зырянов и решил 15 лет назад посадить новый бор.Фото: Из личного архива

В память об отце, дядьях и других фронтовиках Зырянов и решил 15 лет назад посадить новый бор.

- Пошел к лесникам, побеседовал, они говорят: «Лучшее в наших условиях это сосна»,- вспоминает егерь. - А это как раз мое самое любимое дерево, лечебное. Обратился в каменский ЛДК, мне, говорю, нужны саженцы. Дали. Организовал школьников, мужиков. И стал борок возрождаться потихоньку.

С тех пор Владимир Федорович с помощью неравнодушных людей каждый год высаживает деревья. Самые первые высаженные сосенки сегодня уже шесть метров высотой. Местные по лету бегают в сосняк за маслятами, в междурядьях спеет ягода. Всего за эти годы благодаря Владимиру Зырянову высажено 180 гектаров леса!

Что остается добавить: дом Владимир Зырянов тоже построил. И даже два: первый - в Белоярке, где семья жила раньше, второй - в Крутишке. С женой Валентиной вырастили сына и дочь. Старший внук Леонид каждый год с дедом деревья садит. В этом году посадил свою сосенку и младший внук - четырехлетний Саша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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