«Мать попросили не провожать»: трое братьев из алтайского села один за другим ушли на военную службу

Глава Алейского района Светлана Агаркова с военнослужащими Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне в Алтайском крае официально объявили о завершении частичной мобилизации. В один из последних автобусов под «Прощание Славянки» вошли два родных брата из села Моховское Алейского края. Их старший брат уже служит в рамках контракта в зоне проведения специальной военной операции, затем мобилизовали среднего брата, а за ним добровольцем отправился и младший – понял, что не может оставаться в стороне.

Как рассказала «Комсомолке» глава Алейского района Светлана Агаркова, в семье воспитываются четыре сына и одна дочка, отец семейства скоропостижно скончался несколько лет назад.

- Когда мобилизовали одного из сыновей, вместе с ним в военкомат приехал и младший брат. Сказал, что хочет поехать в зону СВО добровольцем. Обоим – чуть за 20 лет, у среднего уже есть семья, двое маленьких детей. Я, как председатель призывной комиссии, предложила повторно рассмотреть их ситуацию – только представьте, сразу трое сыновей из одной семьи уходят служить. Их вновь вызвали к членам комиссии, но они даже слушать не стали, заявили, что уже все решили, - пояснила Светлана Яковлевна.

Пункт сбора всех мобилизованных с района расположен в Алейске, но братья настояли, чтобы мать не ехала провожать их в город – зачем сердце рвать….

- Я заметила, что мать не приехала, спросила, что случилось, они сказали, что сами настояли, чтобы она осталась дома. Перед отправкой я с ними сфотографировалась и заплакала, успокаивали меня… Эти парни – настоящие герои, - подчеркнула глава Алейского района.

По словам Светланы Яковлевны, вместе с матерью остался четвертый сын. Пока братья на службе, он будет помогать ей и семье среднего брата. В районе тоже обещали оказать всестороннюю поддержку родным героев.

Собеседница «КП» - Барнаул» добавила, что количество добровольцев в Алейском районе немалое. Каждая история поражает до глубины души… Но не обошлось и без ложки дегтя: одни бежали из страны, испугавшись мобилизации, другие, чтобы откосить, придумывали бредовые истории на ходу.

- Кто-то в Казахстан бежал, кто-то уже вернулся: фамилии всех мы знаем. Один пришел на призывную комиссию, начал придумывать, что он предприниматель из Москвы. Говорит: «На кого же я фирму оставлю?». Объяснили, что можно передать свои дела. В итоге уже мобилизовали его, посадили в автобус, а при проверке он заявил, что забыл военный билет в Москве. Может, выбросил его… - добавила Светлана Агаркова.

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