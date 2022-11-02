На Алтае экс-министр здравоохранения и его помощник получили по 10 лет колонии за взятки

Обвиняемые частично признали вину Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай вынесли приговор бывшему министру здравоохранения региона Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Их признали виновными в получении взяток. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Как установили следствие и суд, с апреля 2020 года по январь 2021 года министр здравоохранения Республики Алтай и его помощник неоднократно получали от руководителей пяти коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 16 млн рублей. Деньги были вознаграждением за заключение прямых госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за способствование заключению с ними контрактов на поставку средств индивидуальной защиты системы здравоохранения Республики Алтай.

Во время предварительного расследования уголовного дела провели множество экспертиз, изучили госконтракты и другую документацию. На имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 18 млн рублей.

– Обвиняемые частично признали вину в совершении инкриминируемых им преступных деяний, их причастность к совершению вышеуказанных коррупционных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности, – подчеркнули в ведомстве.

Суд приговорил экс-министра и его помощника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также они должны выплатить штраф 15 млн рублей

– Их лишили права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет, – добавили в СК.

Ранее мы писали о том, что у экс- министра нашли тайник, в котором находилось почти 6 млн рублей. Тайник находился в надворной постройке – одна использовалась под хозблок для хранения инвентаря, другая была туалетом, где в деревянной коробке лежало 5,8 млн рублей. Больше тысячи купюр номиналом 5 тысяч рублей были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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