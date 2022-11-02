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Общество2 ноября 2022 6:07

Хагги Вагги и Кисси Мисси: почему детям так нравятся страшные игрушки и есть ли в них опасность для психики

Барнаульский психолог рассказала, чем опасна игрушка Хагги Вагги для детской психики
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Хагги Вагги завоевал любовь детей после выхода хоррор-игры Poppy Playtime

Хагги Вагги завоевал любовь детей после выхода хоррор-игры Poppy Playtime

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Барнауле родители воспитанников одного из детских садов поссорились из-за игрушки-монстра Хагги Вагги. Персонаж хоррор-игры всего за год стал настоящим феноменом - дети массово скупают разные предметы с изображением плюшевого монстра с жутким оскалом. Но далеко не все взрослые идут на поводу у детской прихоти: некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей, поэтому в детсаду Хагги Вагги – не место. Так ли это, «Комсомолка» решила узнать у детского и семейного психолога из Барнаула Виолетты Давыденко.

Кто такой Хагги Вагги и почему он нравится детям

Хагги Вагги завоевал любовь детей после выхода хоррор-игры Poppy Playtime в октябре 2021 года. Действие игры происходит на заброшенной фабрике игрушек: когда-то Хагги Вагги был создан, как игрушка для объятий – об этом говорит и его название: в переводе с английского to hag – обнимать. С виду это вполне милая игрушка из синего меха с длинными руками и очаровательной улыбкой, пока он не оскалит зубы, вернее, несколько рядов острых зубов.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Фото: Мария КНЯЗЕВА

Когда Хагги Вагги из доброжелательной игрушки превратился в кровожадного монстра, он начал охотиться на главного героя игры. Судя по кадрам на YouTube, монстр следит за персонажем геймера, а затем гонится за ним и нападает. Есть у Хагги-Вагги и «подружка» – розовый плюшевый монстр Кисси Мисси (от англ. kiss – целовать). Если Хагги-Вагги может заобнимать до смерти, то его подружка – зацеловать. В самой игре Кисси Мисси не появляется, показывают лишь ее изображение, но детям эта плюшевая убийца тоже очень полюбилась, поэтому на полках Хагги-Вагги и Кисси Мисси можно часто встретить вместе.

При этом возрастной ценз игры нигде не указан, но разработчики отмечали, что она подойдет для детей от 8 лет и старше, так как в игре есть монстры и немного крови.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

По словам барнаульского психолога Виолетты Давыденко, Хагги Вагги отличается от других игрушек тем, что он сочетает в себе одновременно и добро, и зло, в отличие от других игрушек.

- Мягкая игрушка, улыбается, голова сердечком – это добро. Огромный рот, острые зубы, слишком маленькая голова, в которой мало места для мозга – зло. Когда ребенок играет с ней, он пытается обыграть разные качества игрушки-убийцы. Но если родители не прививают ребенку ценностные ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо, то ему будет проще играть зло, потому что оно не требует волевых и интеллектуальных усилий, - пояснила Виолетта Давыденко.

Эмоциональные качели

Со слов психолога, дети дошкольного возраста очень сильно «сливаются» с персонажами своих игр – они пропускают их образ через себя. Виолетте Давыденко уже приходилось сталкиваться с детьми, которые играют с Хагги Вагги: когда их попросили нарисовать себя, то вместо традиционных человечков вдруг появились треугольные головы и зубастые рты. Так ребенок демонстрирует, что в его поведении присутствуют разные черты игрушки.

- Это для взрослого человека очевидно, что это монстр, а для ребенка – нет. Он ассоциирует себя с игрушкой, пытаясь быть и добрым, и злым. Из-за этих эмоциональных качелей малыш может стать раздражительным, плаксивым, несговорчивым, может даже перестать играть в сюжетные игры и углубиться во внутренние переживания, - подчеркнула собеседница.

Однако родителю нет смысла запрещать играть с такими игрушками. Специалист считает, что важнее помнить про воспитание ценностных ориентиров: если с ребенком говорить, читать сказки, объяснять, что такое добро и зло, то у него и не возникнет желание самостоятельно разбираться, на чьей стороне Хагги Вагги – при виде игрушки он сознательно будет чувствовать опасность и не захочет с ней играть.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

- Что касается детских садов, то здесь нужно отталкиваться от правил группы и детского сада. Если установленные правила запрещают приносить с собой такие игрушки, то родителям стоит к ним прислушиваться, а если малыш может взять любую игрушку, то, значит, воспитатель должен уметь использовать ситуацию в пользу развития ребенка. Также важно выработать общую позицию: если одни родители будут умиляться Хагги Вагги, а другие будут пытаться выстроить другую схему взаимодействия с игрушкой, то нужно учиться договариваться, - подытожила психолог.

Проверка Роскачества

К слову, барнаульские родители не единственные, кто задался вопросом безопасности этой страшной игрушки для детской психики. В сентябре Роскачество сообщило том, что до конца года обнародует результаты своего исследования о вреде таких игрушек. Товары проверят не только на безопасность и качество, но отдадут на психолого-педагогическую экспертизу.

- Особое внимание будет уделено игрушкам, которые продаются в интернет-магазинах и маркетплейсах. Исследование включит в себя тестирование на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Помимо этого, фокус исследования будет направлен на анализ сопроводительной документации, что позволит проверить происхождение товара и проследить его путь на полку магазина. Все игрушки получат психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка, - подчеркнули в ведомстве.

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