Хагги Вагги завоевал любовь детей после выхода хоррор-игры Poppy Playtime Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Барнауле родители воспитанников одного из детских садов поссорились из-за игрушки-монстра Хагги Вагги. Персонаж хоррор-игры всего за год стал настоящим феноменом - дети массово скупают разные предметы с изображением плюшевого монстра с жутким оскалом. Но далеко не все взрослые идут на поводу у детской прихоти: некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей, поэтому в детсаду Хагги Вагги – не место. Так ли это, «Комсомолка» решила узнать у детского и семейного психолога из Барнаула Виолетты Давыденко.

Кто такой Хагги Вагги и почему он нравится детям

Хагги Вагги завоевал любовь детей после выхода хоррор-игры Poppy Playtime в октябре 2021 года. Действие игры происходит на заброшенной фабрике игрушек: когда-то Хагги Вагги был создан, как игрушка для объятий – об этом говорит и его название: в переводе с английского to hag – обнимать. С виду это вполне милая игрушка из синего меха с длинными руками и очаровательной улыбкой, пока он не оскалит зубы, вернее, несколько рядов острых зубов.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей Фото: Мария КНЯЗЕВА

Когда Хагги Вагги из доброжелательной игрушки превратился в кровожадного монстра, он начал охотиться на главного героя игры. Судя по кадрам на YouTube, монстр следит за персонажем геймера, а затем гонится за ним и нападает. Есть у Хагги-Вагги и «подружка» – розовый плюшевый монстр Кисси Мисси (от англ. kiss – целовать). Если Хагги-Вагги может заобнимать до смерти, то его подружка – зацеловать. В самой игре Кисси Мисси не появляется, показывают лишь ее изображение, но детям эта плюшевая убийца тоже очень полюбилась, поэтому на полках Хагги-Вагги и Кисси Мисси можно часто встретить вместе.

При этом возрастной ценз игры нигде не указан, но разработчики отмечали, что она подойдет для детей от 8 лет и старше, так как в игре есть монстры и немного крови.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

По словам барнаульского психолога Виолетты Давыденко, Хагги Вагги отличается от других игрушек тем, что он сочетает в себе одновременно и добро, и зло, в отличие от других игрушек.

- Мягкая игрушка, улыбается, голова сердечком – это добро. Огромный рот, острые зубы, слишком маленькая голова, в которой мало места для мозга – зло. Когда ребенок играет с ней, он пытается обыграть разные качества игрушки-убийцы. Но если родители не прививают ребенку ценностные ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо, то ему будет проще играть зло, потому что оно не требует волевых и интеллектуальных усилий, - пояснила Виолетта Давыденко.

Эмоциональные качели

Со слов психолога, дети дошкольного возраста очень сильно «сливаются» с персонажами своих игр – они пропускают их образ через себя. Виолетте Давыденко уже приходилось сталкиваться с детьми, которые играют с Хагги Вагги: когда их попросили нарисовать себя, то вместо традиционных человечков вдруг появились треугольные головы и зубастые рты. Так ребенок демонстрирует, что в его поведении присутствуют разные черты игрушки.

- Это для взрослого человека очевидно, что это монстр, а для ребенка – нет. Он ассоциирует себя с игрушкой, пытаясь быть и добрым, и злым. Из-за этих эмоциональных качелей малыш может стать раздражительным, плаксивым, несговорчивым, может даже перестать играть в сюжетные игры и углубиться во внутренние переживания, - подчеркнула собеседница.

Однако родителю нет смысла запрещать играть с такими игрушками. Специалист считает, что важнее помнить про воспитание ценностных ориентиров: если с ребенком говорить, читать сказки, объяснять, что такое добро и зло, то у него и не возникнет желание самостоятельно разбираться, на чьей стороне Хагги Вагги – при виде игрушки он сознательно будет чувствовать опасность и не захочет с ней играть.

Некоторые родители уверены, что игрушка опасна для психики малышей Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

- Что касается детских садов, то здесь нужно отталкиваться от правил группы и детского сада. Если установленные правила запрещают приносить с собой такие игрушки, то родителям стоит к ним прислушиваться, а если малыш может взять любую игрушку, то, значит, воспитатель должен уметь использовать ситуацию в пользу развития ребенка. Также важно выработать общую позицию: если одни родители будут умиляться Хагги Вагги, а другие будут пытаться выстроить другую схему взаимодействия с игрушкой, то нужно учиться договариваться, - подытожила психолог.

Проверка Роскачества

К слову, барнаульские родители не единственные, кто задался вопросом безопасности этой страшной игрушки для детской психики. В сентябре Роскачество сообщило том, что до конца года обнародует результаты своего исследования о вреде таких игрушек. Товары проверят не только на безопасность и качество, но отдадут на психолого-педагогическую экспертизу.

- Особое внимание будет уделено игрушкам, которые продаются в интернет-магазинах и маркетплейсах. Исследование включит в себя тестирование на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Помимо этого, фокус исследования будет направлен на анализ сопроводительной документации, что позволит проверить происхождение товара и проследить его путь на полку магазина. Все игрушки получат психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка, - подчеркнули в ведомстве.

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