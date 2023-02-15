Усыплять не будут: спасенную раненную лошадь прооперировали в Барнауле

Лошадь находится на передержке. Фото: Роман Дроботов

В январе весь Алтайский край следил за историей спасения раненой лошади в Краснощековском районе. Животное сбил автомобиль, в результате чего у лошадь получила перелом ноги. Несколько дней она оставалась одна в заснеженном поле. Увидев замерзающее животное, неравнодушные люди организовали помощь и нашли ей передержку. О том, как она сейчас живет, «Комсомолке» рассказал местный житель Роман Дроботов.

По словам Романа, сейчас лошадь находится на передержке у фермера в Барнауле. Ранее сообщалось, что приютить животное согласился Алексей Нагайцев. Обеспокоенные судьбой раненой бедняжки люди переживали после новостей о возможном усыплении лошади, так как перелом был довольно серьезным – кость торчала наружу. С такими травмами животные больше не могут нормально пастись и добывать себе пропитание, да и фермерам от травмированных лошадей проку нет.

- Мы с коллегами из Москвы обсудили варианты по реабилитации лошади и пришли к единому мнению, что животное не заслуживает таких страданий, - комментировала ветеринар Ольга Блажко в интервью изданию «Вести-Алтай».

Однако ветврачам, по всей видимости, удалось сделать невозможное. Чудо, не иначе!

- Ногу прооперировали, обошлось без ампутации. Сейчас лошадь восстанавливается. Никто ее усыплять не будет – это глупости, - подчеркнул Роман.

Напомним, лошадь нашли возле села Акимовка. Люди, заприметившие ее, обратились в полицию и администрацию, пытаясь найти хозяина. Однако никто так и не отозвался. Местные считают, что хозяин мог испугаться ответственности за то, что не чипированное животное паслось без присмотра и попало под машину. Неизвестно, какой трагедией могла обернуться эта авария…

На время, пока судьба животного решалась, Роман со своей супругой Ольгой приезжали и подкармливали беднягу. После вмешательства местных властей удалось договориться о перевозке лошади в безопасное место. С помощью УАЗа и скотовозки ее доставили к фермеру.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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