Ждут, пока кони двинет? Жители Алтая пытаются спасти замерзающую в поле лошадь со сломанной ногой

Лошади нашли новый временный приют. Фото: Роман Дроботов

В Алтайском крае возле села Акимовка Краснощековского района в результате ДТП пострадала лошадь – у бедного животного открытый перелом ноги. Из-за травмы бедняга не может передвигаться и вынуждена неделю в холоде и голоде выживать в поле возле трассы. Неравнодушные люди подняли шум, чтобы найти хозяина лошади, и спасти замерзающее животное.

Как рассказали неравнодушные жители в паблике «Инцидент Барнаул», лошадь нашли недалеко от дороги с перебитой ногой – в нее на авто врезался местный житель. Причем со слов источника, неясно, кто был виноват в аварии: то ли лошадь появилась из ниоткуда, то ли водитель не рассчитал скорость и врезался в бедное животное. Благо, авария обошлась без жертв. На место вызвали сотрудников ГИБДД, которые составили протокол. Только найти хозяина животного для разбирательств не вышло – бирки на лошади нет. В итоге травмированная бедняга так и осталась страдать в поле…

Местные жители Роман и Ольга Дроботовы привозят животному сено и овес, чтобы хоть как-то поддерживать в нем силы.

- Хозяин так и не нашёлся. А так как лошадь была участником ДТП, полиция района не разрешает её перемещение. Есть там люди, которые готовы дать ей кров, но забрать её без разрешения администрации района они не могут <…> Люди готовы помочь, но в поле это сделать нет возможности, - отметила подписчица паблика.

При этом в соцсетях многие поспешили обвинить чиновников и правоохранителей в равнодушии – мол, из-за бюрократии лошадь не сразу смогли пристроить в теплое и безопасное место. В телеграм-канале администрации Краснощековского района сослались на закон - без согласия хозяина животного это сделать нельзя.

- В течение этих дней полиция отрабатывала мероприятия по установке хозяина, но обнаружить его не удалось. Определить владельца не смогла и ветслужба, поскольку животное не чипировано. Сегодня ещё раз проводятся мероприятия в рамках ДТП по установке хозяина полицией вместе с административной комиссией района. К сожалению, по законодательству представители власти не имеют права заходить в хозяйственные постройки без разрешения хозяев, поэтому отрабатываются свидетельские показания, - подчеркнули в сообщении.

К слову, 25 января лошадь наконец-то удалось пристроить. Со слов Романа Дроботова, в настоящий момент на месте ждут скотовозку, которая перевезет беднягу в крестьянско-фермерское хозяйство.

Что касается хозяина, то даже если удастся найти хозяина лошади, доказать, что животное принадлежит ему и привлечь его к ответу – крайне сложно.

- Даже если соседи подтвердят, что это его лошадь, это ничего не доказывает. Хозяин наверняка не хочет объявляться, так как не желает нести ответственность за ДТП. Проблема свободного выгула лошадей остается актуальной – они периодически заходят на чужую территорию, что не нравится людям. Были случаи, что ветеринары чипировали крупный рогатый скот, а хозяин потом отрывал бирки, чтобы их не идентифицировали, - рассказал один из местных жителей.

Кроме того, хромая лошадь для фермеров – это почти труп. Такое животное уже не используешь по хозяйству, прокормить в поле оно себя не сможет, поэтому часто от травмированных лошадей быстро избавляются.

- А корм сейчас очень дорогой. Поэтому такую лошадь только себе в убыток держать, - добавил собеседник.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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