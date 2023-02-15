Осторожно, утечка газа! Как найти управу на «невменяемых» соседей и избежать ЧП

Для взрыва газа достаточно одной маленькой искры Фото: Олег УКЛАДОВ

После взрывов бытового газа в городе Ефремов Тульской области и в Новосибирске, во многих поселился страх – а вдруг и у нас рванет? О том, кто и как часто должен проводить техническое обслуживание газового оборудования, «Комсомолке» рассказал исполняющий обязанности главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Вячеслав Козлов.

- Техническое обслуживание газового оборудования – это плановое мероприятие и неотъемлемая часть его содержания. Проверка проводится ежегодно, - говорит инженер.

После проверки специалист обязан составить акт выполненных работ и передать его владельцу газовой плиты. Если вдруг хозяина не оказалось дома, то он должен вызвать специалистов самостоятельно, указав удобное время.

Однако бывает и так, что жильцы отказываются пускать газовщика, в таком случае газовая компания имеет полное право инициировать процедуру отключения газа.

Одна из самых банальных бытовых причин – неполное закрытие газовой конфорки Фото: Олег УКЛАДОВ

Как не нарваться на мошенников

- Помимо реальных работников газовых служб, к людям нередко приходят и мошенники, движимые жаждой наживы. В основном их целью являются пожилые люди. Это люди советской закалки и если к ним пришел газовщик, то они обязательно его впустят. Мошенники способны подвергнуть жильца опасности, проведя некачественный ремонт, - предупреждает инженер.

Как правило, мошенники пытаются продать какой-либо прибор и навязать услугу по его установке. Насколько качественно будет исполнена работа, остается только догадываться. Каждый, кто использует газ в быту, должен уметь отличать реального работника от самозванца.

- В любом договоре с обслуживающей компанией указан телефон аварийно-диспетчерской службы, и если в дом пожаловал газовщик, то необходимо попросить его удостоверение, если остаются сомнения, то позвонить в газовую службу, с которой заключен договор и выяснить направляли ли они специалиста. Обычно работники не приходят внезапно, а предупреждают о своем приходе заранее - говорит Вячеслав Козлов.

Как повлиять на нерадивых соседей

Каждый здравомыслящий человек понимает, что исправность газовой плиты или газового котла – это, прежде всего, его собственная безопасность. Однако порой бывает так, что в доме проживают асоциальные соседи, либо человек в годах, который уже с трудом справляется с бытом.

- Это очень сложный вопрос на самом деле. Если техническое обслуживание проводится регулярно, и нет никакой задолженности, то оснований отключать подачу газа нет, даже если владелец газового оборудования не вызывает доверия. Этот вопрос должен решаться коллективно управляющими компаниями и жильцами. Мой личный совет – переводить таких жильцов на электрические плиты. Но тут можно действовать только настоятельными уговорами, законным способом как-то повлиять на ситуацию возможности нет. Как вариант - на помощь может прийти замена плиты на ту, у которой есть функция газ-контроль. Даже если пламя погаснет, то у такой плиты есть защитный клапан, который перекрывает подачу газа, - рекомендует Вячеслав Козлов.

Что делать если пахнет газом

Первым делом выключите газовые приборы. Далее - перекройте краны на приборах и на газопроводах к ним. Откройте окна, чтобы проветрить помещение. Покиньте дом или квартиру, по возможности сообщите соседям и, уже находясь в безопасном месте, вызовите аварийную службу по телефонам (3852) 28-20-04 или 104 (работает круглосуточно). Помните, что для взрыва газа достаточно одной маленькой искры, поэтому запрещено зажигать огонь, включать и выключать освещение, пользоваться лифтом и дверными звонками.

О любых неполадках в газовом оборудовании сообщайте в аварийную службу Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалист Вячеслав Козлов рекомендует во избежание беды установить сигнализатор загазованности:

- Если обнаружить утечку газа чаще всего удается лишь по специфическому запаху, что зачастую происходит слишком поздно, то сигнализатор загазованности позволяет это сделать намного раньше. Он разработан для выявления частиц бытового газа в воздухе помещения, которые превышают допустимую норму (в процентах). Определив увеличение концентрации газа, прибор звуковым сигналом информирует человека об этом и автоматически перекрывает подачу газа.

КСТАТИ

Самые распространённые причины утечки газа:

1) переоборудование, самовольная установка газовых котлов и плит в ненадлежащем месте, без предварительного согласования со специалистами;

2) нелегальное подключение приборов частными лицами, не имеющими разрешения на подобные работы;

3) износ газовых труб;

4) коррозионные разрушения стенок газопровода;

5) разрывы и повреждения шлангов, соединяющих оборудование с магистралью;

6) стирание уплотнительных материалов на кранах и шлангах, плохое качество резьбовых соединений;

7) неплотное закрытие газового вентиля;

8) потухшее пламя при включенной конфорке (из-за сквозняка, пролитой воды, загрязнений конструкции);

9) неправильная работа горелки;

10) одна их самых банальных бытовых причин – неполное закрытие газовой конфорки.

Основные правила техники безопасности

1. Перед включением прибора проверьте тягу – приложите тонкий лист бумаги к решетке вентиляции. Если лист держится, значит, тяги хватает.

2. Включайте плиту последовательно: сначала зажгите спичку, затем включайте газ.

3. Не используйте газовую плиту для обогрева и не сушите над ней одежду.

4. Открывайте форточку или окно по время использования газовой плиты.

5. Не разрешайте детям пользоваться газовыми приборами.

6. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.

7. Не включайте газ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

8. Не используйте одновременно вытяжку и газовую колонку.

9. Не закрывайте решетку вентиляционного канала.

Когда речь идет о газовом котле или водонагревателе, то необходимо следить за состоянием дымоходов:

1. Не закрывать шиберную заслонку.

2. Не допускать обледенение оголовков дымоходов.

3. Не пользуйтесь газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе или при нарушении его герметичности.

По словам эксперта, в многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК). Если управляющая компания не проводит проверки, собственники могут обратиться в местную администрацию или надзорные органы с соответствующим заявлением.

- Сплошь и рядом мы имеем ситуации, когда вентиляция просто не работает. Только у меня было с десяток обращений из-за того, что люди не могли добиться от управляющей компании обслуживания вентиляционных колодцев. Есть случаи, когда жильцы сами заделывают вентиляцию, чтобы тараканы от соседей не прибежали, - рассказала «Толку» зампредседателя комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Людмила Суслова.

Если замечены какие-то неполадки в работе оборудования, то обязательно следует сообщить об этом в аварийную службу. Основной признак надвигающейся беды – это запах газа.

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