Мэр Барнаула после трагедии в Новосибирске созвал газовиков на совещание

Вячеслав Франк отметил важность регулярного технического обслуживания газового оборудования в квартирах. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

11 февраля мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросам безопасности использования газа в быту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании присутствовали заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Татьянин, руководители профильных комитетов и администраций районов, а также руководители газовых компаний.

Председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин отметил, что в отношении внутридомового газового оборудования договоры со специализированными организациями обязаны заключать управляющие организации. Либо это могут делать сами граждане, которые выбрали форму непосредственного управления многоквартирным домом. Заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования должны собственники жилья.

Вячеслав Франк отметил важность регулярного технического обслуживания газового оборудования в квартирах. Это способствует предотвращению аварийных ситуаций.

Всего в Барнауле к газу подключены 1068 домов.

Напомним, ЧП с газом в Новосибирске произошло 9 февраля в 7.39 утра. В пятиэтажном доме рванул газ, начался пожар, полностью обрушился подъезд. Погибли 13 человек, 21 пострадал.