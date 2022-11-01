«Я думала, прадед был простым мельником». Правнучка алтайского миллионера узнала о родстве с ним в 64 года

Крупные алтайские предприниматели. Фото: санаторий «Сосновый бор»

В санатории «Сосновый бор», где находится знаменитый особняк легендарных на Алтае предпринимателей и меценатов Константина и Ивана Платоновых на днях приезжали их потомки: правнучка Ивана Платонова - Ольга Леонтьева с дочерью Дашей и внуками Владом и Артемом.

Напомним, что с середины 19 и до начала 20-го веков фамилия потомственных дворян Константина и Ивана Платоновых гремела на всю округу. У миллионеров отца и сына были свое мощное мукомольное производство, пароходство, винокуренные заводы и т.д. На перекрестке веков Иван Платонов построил диковинную на то время электростанцию, энергия с которой поступала в известные купеческие магазины, в здание Алтайского общественного собрания и Народный дом. Он же был главным городским благотворителем, неоднократно жертвуя деньги на нужды гимназий, школ и больниц, а в 1899 году за свой счет выстроил для пожарного депо кузнечный, плотничный и шорный цехи, дважды выбирается городской главой.

Возвращение из мертвых

Скромная учительница математики из Иркутской области Ольга Леонтьева (в девичестве Платонова) узнала о знаменитом родстве с алтайскими миллионерами не так давно и почти случайно.

Правнучка Ивана Платонова - Ольга Леонтьева с дочерью Дашей и внуками Владом и Артемом. Фото: санаторий «Сосновый бор»

- Мы составили родословное древо, которое доходило до деда - Глеба Платонова, – рассказала « Комсомолке» Ольга Валерьевна. - Дедушка не рассказывал о своих корнях и вообще был мало разговорчивым. Уже после его смерти мой покойный муж Николай нашел в рассекреченных архивах КГБ сведения о том, за что его отправляли в лагеря.

Судьба сына Ивана Константиновича была сложной. Во время войны Глеб Платонов попал в плен, бежал, а потом за то, что был в плену, получил лагеря. Жене его Агнии Николаевне во время войны пришла похоронка, и больше никаких сведений не было. И когда Иван Платонов вернулся домой (аж в 1953-м году), оплакавшая его супруга уже вышла замуж за другого человека.

Глебу Ивановичу Платонову, по словам его родной внучки, после лагерей разрешалось жить только в Оренбурге.

- Я приезжала в его новую семью в гости,- вспоминает Ольга Валерьевна.- Помню, как на обед его жена Елена Степановна всегда накрывала стол белой скатертью, раскладывала приборы. Это было торжественно и красиво. С бабушкой моей - его первой любовью, он никогда больше не пересекался, но они оба говорили друг о друге исключительно уважительно и с пиететом, называя по имени-отчеству.

Тайны платоновских статуэток

По словам правнучки Платонова, о тайнах происхождения ее иногда заставляли задумываться некоторые семейные вещи.

- Например, была старинная икона, которую родители прятали в шкаф, а мне всегда было интересно на нее посмотреть. Еще вызывали любопытство старинные статуэтки. Однажды случайно я увидела такие же в Иркутском музее, оказались со знаменитого Гарденовского завода. Причем, по рассказам взрослых, краем уха я слышала, что те, которые у нас дома хранились, вручали на скачках. Думала, что в деревне пацаны на скачках выигрывали. Даже и представить не могла, что у моего прадеда Ивана Константиновича ипподром был. Про мельницу тоже краем уха слышала от бабушки. Считала, прадед был мельником…

В доме Валерия Платонова, отца Ольги Леонтьевой сохранилось также уникальное фото - маленький Глеб Иванович на руках своей матери Анисьи Ерофеевны, второй жены Ивана Платонова, рядом на руках кормилицы - дочь Ивана Зина. На обратной стороне снимка от известного барнаульского фотографа Борисова написано: «Этой фотографии много лет, а как сохранилась. Береги и ты ее. Тетя Тамара».

Глеб Иванович на руках своей матери Анисьи Ерофеевны, второй жены Ивана Платонова, рядом на руках кормилицы - дочь Ивана Зина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Иркутской области Ольга Валерьевна оказалась в молодости, приехав на комсомольскую стройку - БАМ, да так и осталась.

67-летняя правнучка одного из самых богатых людей России сегодня живет на скромную пенсию, заведует в школе краеведческим музеем, покойный муж Николай работал электриком, дочь Даша семь лет отработала воспитательницей в детском саду, сын Глеб, названный в честь деда, работает менеджером, а дочь Ольга – экономистом.

«Спасибо колесу, отпавшему у брички»

Когда семейное древо, составленное семьей Ольги Леонтьевой, попало в интернет, ей позвонила женщина, уже давно занимающаяся родословной Платоновых.

-Так мы узнали о наших легендарных предках,- рассказывает правнучка Ивана Платонова. - Я и все дети благодарны, что память о моих родственниках берегут, трепетно относятся к истории, ценят вклад Константина и Ивана Платоновых в развитие края.

В Зудилово, по словам правнучки и праправнучки знаменитых миллионеров, она приехала ради своих внуков.

- Моя цель – заинтересовать их историей, чтобы знали, откуда они родом. Я думаю, это очень важно - знать свои корни, - говорит Ольга Валерьевна.

На территории санатория «Сосновый бор» сохранилась усадьба знаменитых земляков, есть музей, в котором среди экспонатов даже первые розетки, сквозь которых проходило платоновское электричество.

В санатории в Зудилово почетных гостей встретили очень сердечно и душевно, организовали экскурсию и т.д.

- Для нас очень важен приезд потомков Константина и Ивана Платоновых,- говорит Николай Ушаков, директор санатория. – С именем этих предпринимателей у нас многое связано. Неизвестно, а было ли вообще Зудилово, если бы здесь не отвалилось колесо у брички Константина Павловича, ехавшего в середине 19 века в Барнаул по торговым делам. Чуйка у него была предпринимательская, увидел отличное место, и закрутилось, завертелось.

Передали презент гостям и с Иткульского спиртзавода, который является винокуренным детищем Платоновых, пережившим все смуты времени.

- Мы договорились, что в следующий раз организуем для гостей поездку на Иткультский завод, в Бийск, и другие знаковые места Алтайского края,- пообещал Николай Ушаков.

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