«Я стану известной актрисой, дома будет рояль и ковры»: как в 1929-м высмеивали мечту пионерки из Барнаула

Речь идет о событиях почти столетней давности Фото: Олег УКЛАДОВ

История барнаульской девочки, всплывшая в сетях к Дню пионерии, вызвала бурный интерес и продолжает пылко обсуждаться.

Речь идет о событиях почти столетней давности. В 1929-м году, названном Сталиным годом великого перелома, в Барнауле был открыт первый радиоузел и пущен первый пассажирский автобус. Проезжая на нем до вокзала, пионерка Шура Климова мечтала скорей уехать в Москву и стать киноактрисой. Об этом она честно рассказала в письме в журнал «Пионер», проводившим среди юных подписчиков опрос на тему, кем они хотят быть.

После публикации ее письма в январском номере популярного советского журнала пятнадцатилетнюю девочку стали травить, но Шура не просто не прогнулась, но и дерзко ответила обидчикам.

Писать скучные бумажки неинтересно

В откровении, опубликованном редакцией, пионерка рассказывала, что оканчивает семилетку, хотелось бы учиться дальше, а у родителей нет средств.

«Отец хочет, чтобы я поступила в какое-нибудь учреждение, но мне не хочется, - пишет девочка. - Потому что сидеть в канцелярии и писать скучные бумажки мне неинтересно».

Жизнь в провинции также кажется Шуре унылой.

«Потом мне надоел наш город, - продолжает автор письма. - Пока я пионерка, то хоть в отряд ходить можно, но в будущем году из отряда придется уйти, так как мне больше пятнадцати лет и будет очень скучно».

Буду известной как Мэри Пикфорд

В следующих строчках Шура рассказывает редакторам о своей мечте – стать киноактрисой.

«У меня есть к этому большие способности, об этом мне многие говорили. На фотографии я тоже всегда выхожу хорошо», - хвастается школьница.

А дальше честно и наивно объясняет: «Киноактрисой я хочу быть по двум причинам: мне это очень нравится, и я буду известной во всем мире и буду лучшей киноартисткой нашего Советского Союза, а потом — киноартисты получают много жалованья. Я читала, что Мери Пикфорд получает около двух миллионов долларов в год. Если бы я получала столько, то половину или даже больше я бы отдала на дело индустриализации нашего СССР».

Как видим, в строчках наивного письма дуновение тех лет. Фильмы с участием американской звезды немого кино Мэри Пикфорд крутили и в Барнауле. После ее визита в СССР в стране ее обожали, имя звезды нередко было на страницах газет. Одновременно все издания в ту пору на первых полосах цитировали слова Сталина о великом переломе, индустриализации.

Буду играть «на рояли»

Девочка пишет о том, как представляет будущее своей семьи:

«А потом бы я купила небольшой дом с хорошей обстановкой и взяла бы туда всю нашу семью, потому что папа с мамой скоро будут старыми и им нельзя будет работать, а братья будут учиться в вузе. Дома обязательно будут ковры и рояль. По вечерам ко мне будут приходить подруги и товарищи моего мужа. Я буду играть на рояли, а гости будут танцевать. Мы будем играть в лото и карты. Я думаю, что в лото и в карты играть не на деньги можно, потому что это интересно и ничего в этом плохого нет».

Заканчивается письмо такими строчками: «Эх! Как я размечталась. Еще и киноартисткой не стала, а уже и дом и все покупать собираюсь».

Но целеустремленная школьница тут же обещает: «Ну, киноартисткой я обязательно сделаюсь и своего добьюсь». Заканчивается письмо подписью «С пионерским приветом! Шура Климова, г. Барнаул, Сибирский край, пионерка 3-го звена отряда им. Крупской».

Барыня, пол бы помыла

После публикации трогательного письма Шуры, со всей страны посыпались негодующие письма в ее адрес:

- Это Шура чисто мещанские отрыжки, - писали ей. - Ты будешь пировать, когда будут чахнуть рабочие всего мира, получавшие гроши!

- Помогала бы строить и укреплять нашу страну, защищая ее от врагов.

Бывшие барнаульские друзья при этом стали отворачиваться от нее. Шуру дразнили буржуйкой и миллионершей, советовали ехать в Лондон.

Из второго опубликованного письма Шуры ("Пионер", № 20, 1929): "В школе меня окрестили «миллионершей», в отряде — «Мери Пикфорд». Мои подруги отворачивались от меня, когда я к ним подходила. В классе во время уроков и в отряде, на сборах, мне присылали записочки, в которых писали: «Уважаемая миллионерша, пожертвуйте на школу тысчонок 15, что вам стоит». «Очаровательная Мери Пикфорд, когда же мы увидим вашу первую картину?». Даже дома, и то моя мама часто говорила: «Ну, барыня, садись обедать», или — «Барыня, ты бы пол вымыла».

Решила убежать

В том же письме Шура рассказывает о конфликте с отцом.

«Самое непереносимое случилось 8 марта, в день работниц. Пришел с работы отец и сказал: «Ну, артистка, нашел и тебе дело, авось меньше выдумывать будешь»... Оказалось, что летом будут набирать броню подростков на железнодорожную станцию и мне, как дочери рабочего, можно в броню попасть. Отец даже с месткомом договорился. Одно он только забыл — у меня спросить. Я сказала, что ни в какую броню не пойду, а, окончив семилетку, буду готовиться для поступления в кинотехникум, куда и поступлю осенью. Из-за этого у нас с отцом вышла ссора, он крикнул: «Я тебя кормил, поил, а ты меня слушаться не будешь?» и стал меня бить. Это было мне так обидно, что сперва я хотела броситься под поезд. Но потом решила убежать из дому. Да и как дальше оставаться в Барнауле? Все товарищи носы воротят, всячески обзывают, мать смеется, отец бьет. Да все равно, если бы я и осталась, то мои родители не дали бы мне осуществить своей мечты сделаться киноартисткой. Кроме того, в Барнауле нет и кинотехникумов. Так что со всех сторон выходило, что уехать надо».

В Москве

Во втором письме в журнал «Пионер» Шура рассказывает и о том, как сбегала в Москву.

- Ночью, пока все спали, я увязала кое-какие свои вещи и спрятала их в сенях. А утром вместо школы отправилась на станцию.

Приехав в Новосибирск беглянка, назвавшись Таней Хватовой, рассказала, что отстала от экскурсии в поезде «Владивосток-Москва», а документы остались у руководителя. Сотовых телефонов для проверки тогда не было, девочке поверили и дали билет до столицы.

- В Москве Шура поселилась у тети-педагога и отправилась в редакцию журнала. Писатель Николай Богданов пытался помочь 15-летней девчонке устроиться в кинотехникум, но прием начинался только летом…- рассказал «Комсомолке» историк Евгений Платунов.

Будет черная-черная лошадь

Рассказавши о своих приключениях во втором письме, Шура решила ответить тем ребятам, кто ее осудил. К примеру, за желание заработка в два миллиона.

«Согласна, что два миллиона – это очень много. Даже, если буду половину отдавать на дело индустриализации СССР. Но все-таки для того, чтобы быть хорошей артисткой, нужно иметь очень много денег. Ведь не смогу же я всей душой отдаться исполнению роли, если буду знать, что мои родители живут плохо, не обеспеченно, если мне самой то того, то другого не будет хватать», - считает Александра.

Тем, кто критиковал ее за лото и карты, она сообщает, что в ее будущем доме будут еще и «шахматы и библиотека и она будет заниматься спортом и для этого у нее будет хорошая черная черная лошадь и гимнастические приборы».

В следующих строчках школьница дерзко ставит праведных советчиков на место.

«Насчет домашней обстановки ребята рассуждают совсем неправильно, - что же, по-ихнему, ковры, рояли и камины делаются только для буржуев? А трудящиеся ими пользоваться не могут? Я думаю, что социализм затем и строится; чтобы все жили хорошо, имели бы хорошую, уютную и веселую обстановку. Тем ребятам, которые советуют мне стать агропромом, сельской учительницей, поступить на какие-нибудь курсы и т.д., советую самим так и сделать. Ведь я же не протестую против тех занятий, которые вы выбрали – почему же вы против моего занятия? С пионерским приветом, Шура Климова».

«Барнаул и сейчас не рай»

В комментариях к этой истории в сетях, народ, как и в прошлом веке, снова разделился на одобряющих и негодующих. Одни восхищаются смелостью девочки и ее упорством борьбы за мечту, другие сравнивают пионерку из 1929 года с ленивыми тик-токерами, Бузовой и т.д., иронизируя над ее устремлениями.

Есть и нелестные комментарии и в адрес Барнаула, например, такой: «Милый, наивный ребенок! И в своей наивности и настойчивости просто герой! Жаль, что не своего времени. А город Барнаул и сейчас не рай, а тогда ... не буду плохо об этом городе, но мама рассказывала. За рулём в 1970-х не возможно было ездить, потому что каждый "водитель" (и 98 % это был "мужчина"), считал нужным каким-либо образом унизить, напугать сигналом, или прижать к обочине женщину, которая позволила себе ехать за рулём автомобиля! И ведь она сама себе тогда заработала и получила талон на машину! Главный инженер завода! Так это 70-е годы! А что там было в 20-е? Ну как было ребенку, девочке, мечтать стать актрисой в этом городе? Я живу в Москве. Мама была очень довольна, что я уехала оттуда».

Шура была репрессирована?

В 1977 году в альманахе «Киносценарии» вышел сценарий «Пионерка Мэри Пикфорд». Спустя много лет его экранизировали. Любопытно, что сама актриса Мэри Пикфорд, когда писался сценарий, была еще жива. Она скончалась в 1979 году в Калифорнии, дожив до 87 лет. В сценарии реальная история смешана с выдуманной.

Как сложилась судьба реальной барнаульской пионерки Мэри Пикфорд - остается тайной. И, возможно, очень печальной. Потому что в списках жертв политических репрессий (со ссылкой на архивы УВД Томской области) есть такая справка:

«Климова Александра Матвеевна (1914)

Дата рождения: 1914 г.

Пол: женщина

Место проживания: Алтайский кр.

Осуждение: 12 декабря 1930 г.

Приговор: спецпоселение.

Место отбывания: Томская обл.»

Возможно, речь идет о совсем другой девочке, но уж слишком много совпадений. Фамилия, имя, место жительства, возраст. .. А в спецпоселениях было слишком много смертей...

И все-таки, очень хочется верить, что девушка с характером не сломилась, не погибла в цвете лет… Может быть, у кого-то из читателей «КП» есть сведения об Александре Климовой или ее родственниках, может быть потомках, сообщите пожалуйста в редакцию по тел. (3852) 205-533, и, возможно, мы напишем продолжение этой истории.

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