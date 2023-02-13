Будто чупакабра напала. Кто растерзал стадо овец в Барнауле

Экспертиза констатировала смерть от рваных ран шеи Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

10 февраля житель барнаульского поселка Пригородный отправился кормить овец и обнаружил леденящую кровь картину. Повсюду - во дворе и в загоне - лежали растерзанные туши животных с кровавыми ранами. Всего насчитали 28 трупов животных.

Душила и выпивала кровь

Глядя не страшные фото, невольно вспоминается чупакабра. Лет 10 назад о ней писали все СМИ. Люди взахлеб рассказывали перед телекамерами, что по ночам их животных кто-то душит, выпивает кровь, а тушки оставляет на месте. Вот что, например, говорили жители одного из поселков Белоруссии:

- Это ведь ужас какой-то! Она передушила всех кур, уток, а еще и четырех свиней убила! Сейчас вот опять вернулась - задушила уже половину кур в поселке, уток убивает, кролика одного. Вот только она их не ест, а просто кровь высасывает и оставляет тушки. Раньше собаки постоянно лаяли, а теперь молчат, боятся ее.

Некоторые уверяли, что своими глазами видели это неведомое страшилище: мол, высокая, с человеческий рост и с тремя лапами. А еще прыгает похлеще, чем кенгуру – может с легкость, через две машины перескочить.

Правда, со временем слухи поутихли, и чупакабра совсем исчезал из поля зрения. И о ее сенсационном возвращении говорить не приходится.

Вонзили клыки в шею

Ворвавшись в овчарню, собаки никогда не остановятся на одной особи Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Комсомолка» отправила фото растерзанных в пригородном поселке Барнаула животных директору Зоологического центра Алтайского государственного университета Сергею Снигиреву. Изучив их, эксперт предположил, что в данном случае нападение совершили бродячие собаки. Позже его выводы подтвердили в полиции.

- Судя по фото, причиной смерти животных стали кусано-рваные раны в области шеи, поскольку хищник сначала вонзает клыки в шею, потом рывком разрывает мышцы и кровеносные сосуды. На фото заметны именно такие раны. Их легко отличить от резаных или колотых, наносимых ножом, при которых стенки раны ровные. Характер выявленных повреждений позволяет исключить участие человека-злоумышленника. Бесспорно, такое количество жертв возникло в результате нападения достаточно большой группы хищников – не менее 3-5, - говорит Сергей Снигирев.

Что странно, псы не стали поедать овец, а бросили трупы растерзанными и убежали. И тому тоже есть научное объяснение.

- У бродячих собак, как и у волков, ближе к осени появляется потребность в активной охоте, не всегда связанная с потребностями в пище. Они образуют родственные стаи. Хищники в этот момент «режут» все подряд. Ворвавшись в овчарню, они никогда не остановятся на одной особи, убивают и калечат всех доступных животных, - пояснил специалист.

Возбудили дело

Псы не стали поедать овец Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как сообщил источник в правоохранительных органа, экспертиза с участием охотоведа констатировала смерть овец от рваных ран шеи. Выяснилось, что всех животных, находящихся на подворье, задрали псы с соседнего учхоза-скотобойни. Пятерых собак держали там для охраны в вольере.

- Рабочие учхоза частенько подкармливали собак свежим мясом с бойни. И псы в ту ночь просто технично сбежали и направились поохотиться, - рассказал информатор.

По факту возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». А в отношении владельца учхоза проводят необходимые мероприятия.

- Отсутствие эффективных мер борьбы с данным негативным явлением требует принятия безотлагательных мер! Если проблема не будет решена, мы можем стать свидетелями более страшных трагедий, когда жертвами собак становятся уже не животные, а люди - в 90-95% случаев это женщины и дети, - добавил Сергей Снигирев.

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