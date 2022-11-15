Это уже второй случай расстрела животных за год. Скриншот видео с места ЧП в январе 2022 года

Накануне стало известно о том, что в Петропавловском районе Алтайского края вновь расстреляли лошадей. В январе этого года жертвами неизвестных стали 53 лошади, в том числе не ожеребившиеся кобылы и жеребята, а в ноябре смертельно ранили еще двух кобыл, которые также ждали потомство.

По информации «Вестей-Алтай», ЧП произошло в окрестностях села Камышенка. Животные принадлежали фермеру Сергею Семененко. Всего у него было 11 лошадей, причем мужчина держит их для души, а не для мяса. В день расстрела часть из них паслись на полях, где нет озимых культур, поэтому животные не могли принести вреда посевам.

Убитых животных нашли примерно в том же месте, где были расстреляны 53 лошади в начале года. Не исключено, что происшествия могут быть связаны между собой: во-первых, злоумышленников, которые зимой жестоко расправились с кобылами, до сих пор не нашли, а, во-вторых, и тогда, и сейчас преступники целились животным в сердце.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по факту уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что преступники стреляли из гладкоствольного ружья. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, в январе этого года между селами Солоновка и Камышенка убили лошадей, которые были на свободном выпасе. Владелец животных Николай Дроков рассказывал, что лошадей проверяли пару раз в неделю.

- Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали, - пояснял Дроков.

И такое происшествие повторяется в районе из года в год. Еще в 2021 году кто-то таким же образом убил семь лошадей, но найти причастных к жестокой расправе не удалось. Местные жители выдвигали разные версии случившегося, в том числе, что это было сделано из мести или хулиганства.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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