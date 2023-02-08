Именитые ученые обсудят развитие градостроительства в Алтайском крае

8-9 февраля в столице Алтайского края соберутся около 60 именитых ученых из Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, Москвы, и Алматы. Они примут участие в Международной научно-практической конференции «Градостроительное развитие Алтая».

Как сообщает «Толк», мероприятие пройдет при поддержке строительной компании «Селф» (Барнаул). В числе организаторов - Евразийская ассоциация по сейсмологии, Международный союз конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков, научно-исследовательский и проектный институт Минстроя РФ и другие.

Теоретическая часть состоится на базе Алтайского технического университета. Эксперты обсудят, в частности, вопросы проектирования и возведения высотных зданий на Алтае, исследования грунтов, сейсмической активности, поделятся опытом строительства небоскребов в сейсмических зонах.

- Так, декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов расскажет о развитии конструктивных систем зданий в крае с учетом сейсмической активности. Гендиректор компании «Архи-Групп» Андрей Суртаев из Барнаула выступит с докладом об особенностях проектирования высотных зданий, - отмечает издание.

А гендиректор института «Геореконструкция» Алексей Шашкин расскажет о геотехническом мониторинге «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге. Это самый высокий небоскреб в Европе, который выполнен в виде пламени и достигает в высоту 462 метров.

Практический блок проведут на ул. Баварина, 8, где возведут первые в Сибири 150-метровые 44-этажные башни. Сейчас там проходят финальные инженерные испытания - застройщик крайне серьезно подходит к реализации проекта. Его представители расскажут о своих исследованиях, наработках и их применении.

Кстати, накануне конференции в «Сибирской медиагруппе» побывал один из ключевых участников конференции - руководитель департамента комплексной градостроительной безопасности проектного института минстроя РФ, председатель координационного совета Евразийской СЕЙСМО Ассоциации Рустам Акбиев. Он отметил, что проблема розы ветров, сейсмики, плохих грунтов в большей степени надуманы. Ведь сегодня есть методы правильных и точных расчетов, технологии для укрепления почв, новые конструктивные системы. И единственный вопрос - насколько проект с применением всего этого будет экономически целесообразным.

- Высотные здания – это тенденции современной архитектуры, точки роста. В Барнауле есть такие объекты, но они расположены хаотично. Я посмотрел проект нового здания с набережной в Барнауле, оно подчеркнет архитектурный облик с въезда в столицу. Если удастся реализовать такой проект и дальше развивать город в том же направлении, это может дать определенный эффект, - сказал ученый.

От отметил, что при строительстве этого сложного и уникального объекта, применяются все технологии, которые использовались при возведении «Лахта Центра» и комплекса «Москва Сити».