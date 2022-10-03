Алтайские власти рассказали, сколько будут получать мобилизованные

В Алтайском крае есть несколько служб по вопросам частичной мобилизации Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежемесячное денежное содержание военнослужащих, которых призвали во время частичной мобилизации, – около 200 тысяч рублей и выше. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на пресс-службе правительства Алтайского края.

Мобилизованным обещают помочь с покупкой одежды, спальников и других принадлежностей. Кроме того, при главах муниципалитетов организуют службы помощи семьям мобилизованных

Напомним, ранее мы писали, что в Алтайском крае есть несколько служб по вопросам частичной мобилизации. Рассказываем, куда именно могут обратиться жители региона.