Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 7:57

Алтайские власти рассказали, сколько будут получать мобилизованные

Также мобилизованным обещают помочь с покупкой одежды
Герман Архаров
В Алтайском крае есть несколько служб по вопросам частичной мобилизации

В Алтайском крае есть несколько служб по вопросам частичной мобилизации

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежемесячное денежное содержание военнослужащих, которых призвали во время частичной мобилизации, – около 200 тысяч рублей и выше. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на пресс-службе правительства Алтайского края.

Мобилизованным обещают помочь с покупкой одежды, спальников и других принадлежностей. Кроме того, при главах муниципалитетов организуют службы помощи семьям мобилизованных

Напомним, ранее мы писали, что в Алтайском крае есть несколько служб по вопросам частичной мобилизации. Рассказываем, куда именно могут обратиться жители региона.