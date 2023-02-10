Стало известно, куда «Веселый молочник» Джастас Уолкер уехал из Алтайского края

Односельчане толком не знали, куда Джастас с семьей направились и когда вернутся Фото: Олег УКЛАДОВ

Фермер Джастас Уолкер вышел на связь и рассказал, куда он уехал из Алтайского края.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что «Веселый молочник» с женой Ребеккой и тремя детьми покинули дом. Односельчане толком не знали, куда они направились и когда вернутся. Одни говорили: уехали в Америку, другие утверждали: работают где-то в другом регионе России.

Как выяснилось, Джастас действительно отправился погостить к родителям в США. И об этом знали все его друзья.

- Мы не видели наших бабушек и дедушек почти семь лет и решили с ними повидаться перед весенними работами. Надо им показать внучат, пока они совсем не выросли! У родителей уже нет хозяйства, поэтому просто гостим, - рассказал Джастас «Комсомолке».

По его словам, вернется семья домой на Алтай в начале апреля и сразу приступит к весенним работам.

Напомним, семья «Веселого молочника» живет в Солонешенском районе в логу за селом Степное. Американец с нуля отстроил ранчо посреди поля и наладил фермерское производство. У Джастаса свой канал на Youtube, также он ведет соцсети, где делится опытом и отвечает на вопросы подписчиков.

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По словам жительницы села, дом с большим хозяйством без присмотра не остались - там продолжают жить подсобные работники. И ни о какой продаже имущества речи не идет (подробнее)