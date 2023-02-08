«Веселый молочник» Джастас Уолкер уехал из Алтайского края в Америку?

Сам Джастас на связь пока не выходит Фото: Олег УКЛАДОВ

Добротный дом фермера Джастаса Уолкера по прозвищу «Веселый молочник» за селом Степное остался без хозяина. Весельчак покинул его вместе с женой Ребеккой и тремя детьми. Правда, в каком направлении уехало семейство, остается тайной.

Некоторые односельчане уверенно говорят: отправился на родину, в Америку. Другие сомневаются: может, в США, а может и в другой регион России.

- Он где-то работает в России. Не знаю, в Красноярске или в другом месте. Может, и в Америке. Не навсегда, но уехали, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц села Степное Солонешенского района.

По ее словам, дом с большим хозяйством без присмотра не остались - там продолжают жить подсобные работники. И ни о какой продаже имущества речи не идет.

- Ничего не распродавали, все осталось. Все как было, просто они семьей уехали, - пояснили односельчане.

В местной администрации тоже мало что знают о семействе Уолкеров. Их жилье находится в логу, за селом, никто туда особо и не ездит.

Сам Джастас на связь не выходит: телефон отключен, сообщения в WhatsApp читает, но не отвечает, а во «Вконтакте» в последний раз появлялся 5 февраля. Последнее видео от «Веселого молочника» (напомним, он еще и блогерством занимается) опубликовано 1 февраля. На фоне карты Солонешенского района и флага России фермер отвечает на вопросы подписчиков и рассказывает, каким делом можно заняться на селе.

Когда семья вернется на Алтай и вернется ли вообще? На этот вопрос селяне ответить не смогли. По все видимости, никого в свои планы Уолкер посвящать не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фермер Джастас Уолкер о семейном образовании: «У детей должен быть правильный интеллектуальный голод»

Джастас уверяет, фермер должен уметь все – настроить спутниковую связь, разбираться в альтернативной энергетике, починить трактор и вылечить козу. Вот только современная школа часто не справляется с такой задачей. А семейное образование, наоборот, открывает горизонты (подробнее)