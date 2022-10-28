Для собранности воинов. Священник посоветовал молитвы для мобилизованных

Александр Микушин Фото: Олег УКЛАДОВ

К барнаульскому священнику Александру Микушину в это сложное время практически каждый день обращаются с вопросами о молитвах для воинов. Матери, жены, сестры пишут их на листке и передают своим мобилизованным родственникам, кто-то читает молитвы сам.

- Я понимаю, что в окопах трудно читать длинные молитвы, – говорит батюшка Микушин. – Поэтому тем, кто приходит в храм за благословением и молитвой перед отправкой на фронт, я даю краткое молитвенное правило - для общения с Богом и собранности в сложной обстановке.

В частности, священник советует чаще повторять про себя слова: «Боже, милостив буди мне грешному». Также с них можно начинать дальнейшую молитву, например, «Отче наш», которую было бы неплохо читать утром и вечером.

Главная молитва

Священнослужитель напомнил текст главной молитвы православных:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

Краткая молитва воина

«Основная молитва – это «Отче Наш», - подчеркнул Александр Микушин, - К ней можно добавить краткие молитвы. Это на личное усмотрение – выбирайте те, которые вам по душе». Священник советует следующую краткую молитву для воинов:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Господи, благослови мой путь. Господи, благослови меня сделать все правильно и вовремя. Господи помилуй – 12 раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй нас. Господи, помоги мне на всяком месте служить Тебе и ближним. Господи, дай мне силы изменить то, что я в силах изменить, Господи, дай мне мужества принять то, что я изменить не в силах, и дай мне, Господи, мудрость, чтобы отличить одно от другого. Спаси и сохрани».

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