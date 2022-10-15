«За мгновение до пули». Бывший спецназовец в рясе - о случаях божьей помощи на войне

Протоирей Александр Побединский говорит, что то воинское братство он помнит до сих пор Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Протоирей Александр Побединский из Знаменского храма Барнаула советует приходящим в храм мобилизованным ребятам в первую очередь исповедаться и молиться.

- Молитва, - говорит он, - это связь души с Богом, а икона – окно в духовный мир.

Протоирей рассказал корреспонденту «Комсомолки» о случаях помощи свыше, которые приключились с ним лично, а также услышанных от фронтовиков ВОВ.

Встреча с Библией

Когда-то в юности сам Побединский был заметен в поэтических кругах Барнаула, но потом решил вынырнуть из богемской тусовки, и отправился служить в армию, а позднее был спецназ «Легион». Говорит, что то воинское братство он помнит до сих пор.

Когда Александра отправили первый раз в горячую точку, его глубоко верующая мать трепетно написала молитву на листочке и положила сыну в карман. А дальше пошла цепочка чудес. В поезде кто-то подсунул ему не кроссворды, не детектив, а Евангелие, которое он сначала забросил под подушку, а на другой день открыл книгу наугад, и вдруг как обжегся словом, стал читать запоем.

Богородица отвела смерть

А потом был момент в Чечне, когда невидимая сила заставила его резко отшагнуть с места, где стоял.

- Это было за мгновение до пули снайпера,- вспоминает Побединский. - Ночью снилась Богородица со словами «Я тебя спасла».

Протоирей Александр Побединский Фото: из личного архива героя(ев) публикации

И это не единственная история от протоирея, в которую неверующим людям трудно поверить.

- В Чечне служил снайпер, которого за меткость глаза прозвали «чукча», – вспоминает Александр. - Как-то раз его подразделение оказалось в засаде, и надежды спастись практически не было. И тогда эти ребята ринулись в атаку, как в смерть, с криком «Христос воскрес!» на прощание и вырвались! Представьте, выжили все!

«Немедленно отведи батарею назад»

Другой рассказ поведал Побединскому священник Валентин Бирюков, участник ВОВ из Бердска.

- Он командовал в сороковых артиллеристами. И однажды услышал в голове громкий голос: «Немедленно отведи свою батарею назад». Валентин, повинуясь, закричал: «Слушай мою команду 20 шагов назад бегом марш!». И все рванули, а за ними рванул снаряд. Солдаты в следующий момент ошарашенно поглядели на командира.

По словам Побединского, Бирюков после отдал еще один приказ, услышанный от ангела-хранителя - «не материться». Тогда, мол, все останетесь живы. И воины, которые уже один раз чудесно спаслись, поверили ему безоговорочно и все вернулись с войны.

- Матерясь, человек молится сатане, мат мешает божьей помощи, - пояснил священнослужитель.

Молитва матери и неразорвавшийся снаряд

Между тем в храмах Барнаула сегодня особенно много свеч и записок за здравие воинов. В некоторых, например, в Храме Димитрия Ростовского на Спартаке в списках воинов более 500 человек, за которых священники молятся в алтаре поименно. Одна из прихожанок рассказала, что когда ее сыну разрешили сделать короткий звонок на его день рождения, он сказал, что лучший подарок- это ее молитва, добавил, что у него теперь есть фото, где он стоит рядом с чудом неразорвавшимся снарядом.

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