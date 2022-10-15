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Общество15 октября 2022 1:00

«За мгновение до пули». Бывший спецназовец в рясе - о случаях божьей помощи на войне

Барнаульский протоирей рассказал о том, как Богородица уберегла его от смерти в Чечне
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Протоирей Александр Побединский говорит, что то воинское братство он помнит до сих пор

Протоирей Александр Побединский говорит, что то воинское братство он помнит до сих пор

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Протоирей Александр Побединский из Знаменского храма Барнаула советует приходящим в храм мобилизованным ребятам в первую очередь исповедаться и молиться.

- Молитва, - говорит он, - это связь души с Богом, а икона – окно в духовный мир.

Протоирей рассказал корреспонденту «Комсомолки» о случаях помощи свыше, которые приключились с ним лично, а также услышанных от фронтовиков ВОВ.

Встреча с Библией

Когда-то в юности сам Побединский был заметен в поэтических кругах Барнаула, но потом решил вынырнуть из богемской тусовки, и отправился служить в армию, а позднее был спецназ «Легион». Говорит, что то воинское братство он помнит до сих пор.

Когда Александра отправили первый раз в горячую точку, его глубоко верующая мать трепетно написала молитву на листочке и положила сыну в карман. А дальше пошла цепочка чудес. В поезде кто-то подсунул ему не кроссворды, не детектив, а Евангелие, которое он сначала забросил под подушку, а на другой день открыл книгу наугад, и вдруг как обжегся словом, стал читать запоем.

Богородица отвела смерть

А потом был момент в Чечне, когда невидимая сила заставила его резко отшагнуть с места, где стоял.

- Это было за мгновение до пули снайпера,- вспоминает Побединский. - Ночью снилась Богородица со словами «Я тебя спасла».

Протоирей Александр Побединский

Протоирей Александр Побединский

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

И это не единственная история от протоирея, в которую неверующим людям трудно поверить.

- В Чечне служил снайпер, которого за меткость глаза прозвали «чукча», – вспоминает Александр. - Как-то раз его подразделение оказалось в засаде, и надежды спастись практически не было. И тогда эти ребята ринулись в атаку, как в смерть, с криком «Христос воскрес!» на прощание и вырвались! Представьте, выжили все!

«Немедленно отведи батарею назад»

Другой рассказ поведал Побединскому священник Валентин Бирюков, участник ВОВ из Бердска.

- Он командовал в сороковых артиллеристами. И однажды услышал в голове громкий голос: «Немедленно отведи свою батарею назад». Валентин, повинуясь, закричал: «Слушай мою команду 20 шагов назад бегом марш!». И все рванули, а за ними рванул снаряд. Солдаты в следующий момент ошарашенно поглядели на командира.

По словам Побединского, Бирюков после отдал еще один приказ, услышанный от ангела-хранителя - «не материться». Тогда, мол, все останетесь живы. И воины, которые уже один раз чудесно спаслись, поверили ему безоговорочно и все вернулись с войны.

- Матерясь, человек молится сатане, мат мешает божьей помощи, - пояснил священнослужитель.

Молитва матери и неразорвавшийся снаряд

Между тем в храмах Барнаула сегодня особенно много свеч и записок за здравие воинов. В некоторых, например, в Храме Димитрия Ростовского на Спартаке в списках воинов более 500 человек, за которых священники молятся в алтаре поименно. Одна из прихожанок рассказала, что когда ее сыну разрешили сделать короткий звонок на его день рождения, он сказал, что лучший подарок- это ее молитва, добавил, что у него теперь есть фото, где он стоит рядом с чудом неразорвавшимся снарядом.

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