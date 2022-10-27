Стало известно, почему медведи стали чаще заходить в населенные пункты Алтайского края

Также убытки сельскому хозяйству приносят волки Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Алтайском крае медведи стали чаще заходить в населенные пункты. И связано это с ростом численности особей. Подробнее о контроле популяции в крае на площадке ЦУРа рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Медведей и волков стало больше

Теперь мишка косолапый не только по лесу идет. «Хозяин тайги» стал чаще заходить в населенные пункты и нападать на сельскохозяйственных животных:

- Численность медведей постепенно увеличивается. Если говорить утрировано, то каждый участок леса условно закреплен за определенной особью медведя. Молодые особи расширяют свой ареал обитания, выходя на новые территории, в том числе на те, где их раньше не видели. Например, в Новичихинском, Егорьевском районах. Случаев нападения на людей у нас не фиксировалось, - говорит спикер.

Также нападает на сельскохозяйственных животных и другой хищник – волк. В Алтайском крае живет около 300 особой. На первый взгляд, волков не так много, но осложняет ситуацию их «кочевой» образ жизни. В «голодные годы», преимущественно весной, они приходят в край из Республики Алтай и Казахстана.

- В случае нанесения ущерба сельскому хозяйству, животноводству медведями и волками мы принимаем меры реагирования. Эти меры подразумевают регулирование численности. Создаем специализированные бригады, которые занимаются отстреливанием хищников, нападающих на домашних и сельскохозяйственных животных, - говорит спикер.

В Алтайском крае не так много охотников, которые специализировались бы на добыче волков. Поэтому сейчас при выдаче разрешение на охоту на пушных животных бесплатно добавляется позиция волка. При этом охотнику даже заплатят за убитого хищника:

- Указом губернатора Алтайского края в рамках государственной программы было предусмотрено финансирование премии за добычу волка. Ее размер составляет 6,5 тысяч рублей за одну особь. Для того, чтобы ее получить, нужно выполнять ряд обязательных регламентированных процедур, - говорит спикер.

Цифры

В Алтайском крае более 72 тысяч охотников.

У алтайских охотников есть около 78 900 экземпляров огнестрельного оружия.

Ежегодно аннулируется около 100 охотничьих билетов в регионе.

Подсказка КП

Сезон охоты на лося и косулю продлится до 10 января 2023 года.

Добыча кабана разрешена до 28 февраля 2023 года.

Охота на пернатую дичь – до 31 декабря 2022 года.

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