Александра Жаринова возглавляет алтайский штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ Фото: Виталий БАРАБАШ

В октябре в Алтайском крае возобновилась работа муниципальных волонтерских штабов акции #МЫВМЕСТЕ. Объединившиеся еще в начале пандемии коронавируса добровольцы теперь помогают семьям мобилизованных. Подробнее об этом на встрече клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе, посвященной частичной мобилизации, рассказала руководитель алтайского штаба волонтеров #МЫВМЕСТЕ Александра Жаринова.

– В короткие сроки, начиная с 29 сентября, мы возобновили работу волонтерских штабов в муниципалитетах, подключили вузы, ссузы работали с союзом женщин России. Сейчас порядка тысячи волонтеров вовлечены в работу. Самое важное направление - это помощь семьям, – рассказывает Александра.

В СМГ прошло очередное заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Виталий БАРАБАШ

Обращения поступают напрямую в штаб, через телефон горячей линии или лично от военнослужащих. Волонтеры приходят в пункты сбора и отправки мобилизованных и предлагают мужчинам заполнить анкеты о том, какая помощь требуется их семьям.

– Мы работаем в тесной связке с министерством соцзащиты. Соцработники ведут свою работу активно и ведут ее хорошо, адресно посещают каждую семью. Но какая-то дополнительная волонтерская помощь требуется. Чаще всего она простая - помочь нарубить дрова, убрать хозяйственные территории, доставить продукты на дом - говорит руководитель штаба.

Также довольно распространенная проблема в семьях мобилизованных - не с кем оставить детей. Не у всех есть бабушки, тети и другие родственники, которые могут присмотреть за малышами, пока мама на работе. В таких ситуациях на помощь приходят некоммерческие организации. В Барнауле с волонтерами сотрудничают общественная организация «Солнечный круг» и центр поддержки многодетных семей «Караван надежды».

– У них на сопровождении довольно много семей, которые им оставляют детей под присмотр. Стараемся им помочь, чем можем, - говорит Александра.

Справка

Обратиться за волонтерской помощью семьи военнослужащих могут по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11.В спектр работы волонтеров входит: адресная помощь семья, психологическая поддержка родственников мобилизованных, а также граждан, испытывающих тревогу в связи с мобилизацией, юридическая помощь и консультирование, помощь в организации сбора гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей

О том, куда еще могут обратиться семьи мобилизованных и какую помощь им оказывают, подробнее можно почитать здесь.

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