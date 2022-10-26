Суррогатное материнство в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Тема суррогатного материнства – очень деликатная и в тоже время во многом скандальная. Сколько зарабатывают сурмамочки? Почему они решаются выносить чужого ребенка? Кто заказывает эту услугу? На эти и другие вопросы ответили гости радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106.8 FM) - руководитель центра суррогатного материнства «Наше будущее» Гаврисенко Елена и психолог Алла Лобанова.

Какие требования к суррогатным мамам 2022?

- Расскажите, как сейчас развивается суррогатное материнство в Алтайском крае? Насколько востребована эта услуга?

Елена Гаврисенко:

- Мы не оказываем медуслугу. Мы выступаем посредниками между клиниками, суррогатными мамами и биологическими родителями. При этом мы берем на себя полное юридическое сопровождение, помогаем с оформлением документов после рождения ребенка. Чтобы стать сурмамой, первоначально женщина должна заполнить на нашем сайте анкету. И если она предварительно подходит, приглашаем на беседу. Этап подготовки в среднем длится два месяца. Однако бывает и год. А потом, когда женщина полностью готова, подписываем основной договор.

- Много анкет приходит от жительниц края?

Елена Гаврисенко:

- В среднем 5-10 в месяц. Но часть женщин передумывает до того, как начать обследование. А часть просто пропадает: не отвечает на звонки. Часть отсеиваются процессе обследований.

- А кто эти женщины, которые решаются пойти на такой шаг - стать сурмами?

Елена Гаврисенко:

- В основном, это молодые женщины, которые хотят помочь своим супругам в материальном плане. Они планируют либо погасить ипотеку, либо внести первоначальный взнос за ипотеку. Либо это одинокие женщины с детьми, которые живут на съемных квартирах и также нуждаются в средствах на жилье.

Алла Лобанова:

- У меня на приеме недавно была женщина, которая сказала: у меня две задачи. Первая: я хочу заработать деньги. Вторая: я очень-очень хочу побыть беременной. Она призналась, что ей просто нравится это состояние.

- А какие физиологические требования к сурмамам: возраст, состояние здоровья?

Елена Гаврисенко:

- От 20 до 35 лет, не менее одного собственного здорового ребенка, хорошее здоровье, отсутствие кесарева сечения, вредных привычек... Плюс клиники требуют, чтобы после крайних родов прошло не менее года. А чтобы исключить резус-конфликты, крайне редко берут с отрицательным резус-фактором. Если есть супруг, то необходимо его письменное согласие. Сурмамой можно стать несколько раз (и два, и три, это не ограничено законом), главное, чтобы здоровье было хорошим.

Показания для суррогатного материнства 2022

- А что является показаниями для суррогатного материнства? И могут ли кому-то в этом отказать паре?

Елена Гаврисенко:

- Могут. К нам часто обращаются родители, которые, минуя клиники, без показаний решают прибегнуть к этой услуге. Но сначала нужно обратиться в клинику ЭКО, где доктор определит, действительно ли паре необходимо суррогатное материнство. И только потом можно приходить к нам. Все показания прописаны в приказе Минздрава 803-Н. Это в частности отсутствие матки, патологии эндометрия, привычные выкидыши, три и более неудачных попыток ЭКО, тяжелые заболевания… Список довольно длинный.

- А сколько времени уходит на то, чтобы «свести» сурмаму с родителями и чтобы, так сказать, поставить процесс на рельсы?

Елена Гаврисенко:

- По-разному. Супруги могут обратиться в тот момент, когда уже есть подготовленные сурмамочки. А бывает, приходится ждать несколько месяцев, максимум три.

- Как сурмамы и биологические родители контактируют? Психологическая совместимость в этом случае – очень важный момент. Родителям явно иногда хочется погладить животик, посмотреть ребеночка на УЗИ…

Алла Лобанова:

- Это так. Женщине нужно обязательно выносить и родить ребенка, прочувствовать весь процесс, чтобы через боль начать любить и ценить ребенка. У генетических мам этот процесс идет по мужскому типу. То есть им нужно обязательно участвовать в процессе эмоционально. Я спрашиваю сурмам, готовы ли они вместе с генетическими родителями ходить на УЗИ, рассказывать, как ведет себя ребенок и прочие подробности. В основном, все готовы, потому что и сурмаме, и нам очень хочется, чтобы ребенка потом любили. Но бывает, что женщина не желает близкого общения с родителями. И тогда они могут выбрать другую сурмаму.

Алла Лобанова (слева) и Елена Гаврисенко Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Где гарантия, что женщину не будет тянуть к ребенку, которого она выносила и родила?

Алла Лобанова:

- Когда женщина к нам приходит, я ее смотрю на предмет невротических расстройств, выясняю уровень привязанности к своим детям и отношение к чужому ребенку. Для этого есть определенные тесты. В основном все идут с готовой установкой и умеют отделять чужое от своего. Поэтому в первую очередь мы смотрим на предмет психических отклонений. Зачатие должно происходить на фоне здоровой психике, иначе эмбрион может попросту не прижиться. После тестов редко кто отсеивается. Чаще всего я просто рекомендую комплекс упражнений против стресса.

- А кормит ли сурмама ребеночка молоком после родов? Сколько времени ей дают на общение с новорожденным?

Елена Гаврисенко:

- Нисколько. Это запрещено. Ребенка сразу забирают. Женщина не может и не должна кормить его, иначе пойдет привыкание. Сурмаме дают препараты, которые подавляют лактацию.

- Бывает, что после родов женщины общаются с детьми?

Елена Гаврисенко:

- Некоторые родители позволяют общаться. А есть те, которые вообще не хотят, предпочитая анонимную программу - им нужен только ребенок.

Почему большой живот?

- Как мужья относятся к тому, что жена будет девять месяцев носить чужого ребенка?

Алла Лобанова:

- Это не ежесекундное решение. Обычно пары продумывают этот вопрос в течение нескольких месяцев, а то и лет. Мужья, конечно, волнуются за здоровье жен, но финансовая сторона все же берет верх. Однако были случаи, когда из-за мужчины женщина уходила из программы.

Елена Гаврисенко:

- С одной девушкой мы год готовились к программе, кое-что подлечивали, и уже дошло до подписания договора, но все сорвалось. Дело в том, что в этот период она познакомилась с молодым человеком, который был категорически против этого.

- А как дети реагируют на маму, которая ходит с большим животом? Они же понимают, что скоро должен появиться братик или сестренка…

Алла Лобанова:

- Надо быть честными. Не надо ничего придумывать, тем более не надо говорить, что ребенок умер. Надо объяснить, что есть тетеньки, которые не могут родить ребеночка, и что мама им помогает. И что детки тоже могут им помочь. Вот в такие моменты мы еще и обучаем детей тому, что нужно в мир запускать добро.

Елена Гаврисенко:

- Ну а дети до семи лет особо вообще особо в это не вникают. Мама просто говорит: у меня растет животик. Ну а потом он пропал. Пропал и пропал. У них это не откладывается в голове.

Сколько стоит суррогатное материнство в Барнауле и Новосибирске 2022?

- В какую сумму обходятся услуги сурмам? Дело, конечно, доброе, но в первую очередь на это идут, чтобы заработать.

Елена Гаврисенко:

- Основной гонорар получают после родов. В Барнауле это 1 млн – 1 млн 100 тыс. рублей. В Новосибирске гонорар повыше - 1 млн 300 тыс., потому что там меньше суррогатных мам и зарплаты больше. Плюс идут выплаты на ежемесячное усиленное питание – в Барнауле 25 тыс., в Новосибирске 30. Если два плода - добавляют еще 5 тыс. Если сделали кесарево сечение – после родов доплата 150 тыс. Если двойня – еще 200 тыс. Обследование, медикаменты, витамины - все за счет заказчика.

- А если происходят выкидыши или другие несчастные случаи, сурмама получает деньги?

Елена Гаврисенко:

- Она получает компенсацию. У нас, например, прописана компенсация за замерзшую беременность. Это определенная сумма за каждую неделю беременности. В любом случае какие-то деньги получит. Плюс большинство сурмам застраховано и получают страховку. Если ребенок, не дай бог, умрет во время родов, гонорар будет в два раза меньше.

- Эта услугу может позволить далеко не каждая семья. А были суперщедрые родители в вашей практике?

Елена Гаврисенко:

- Одни оплатили приезд в Москву сурмамы и троих ее детей. Они сняли семье квартиру, оплатили роды в очень хорошей дорогой клинике (около полумиллиона рублей). Еще и няню для детей наняли, когда мама в роддоме была.

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