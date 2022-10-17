Нумеролог пояснила, что делать, если встречаются повторяющиеся числа Фото: Анна Перевощикова

Некоторым людям довольно часто попадаются одинаковые цифры. Они видят их везде: на часах, на номерах машин, на мониторе, на зданиях, на ценниках и так далее. Цифры могут быть парными либо зеркальными. И создается впечатление, что они просто преследуют!

- Меня удивляло, что я постоянно встречаю число 22, - рассказывает читательница «Комсомолки». – Вечером, как не взгляну на часы, постоянно 22.22. Разные счетчики тоже часто показывали эту цифру. И даже номер на авто в ГИБДД мне выдали 122!

- А со мной недавно произошел удивительный случай, - делится другая жительница Барнаула. – Заказала еду в кафе быстрого питания на 338 рубля, расплатилась. Кассир распечатывает чек с номером моей очереди. И не поверите, номер очереди - тоже 338! Кассир аж сама вскрикнула от удивления.

Барнаульский нумеролог Анастасия Горева уверяет: такие совпадения не случайны, и их ни в ком случае нельзя игнорировать!

- Это знаки, подсказки ангелов, высших сил. Это значит, что человек движется в нужном направлении, и у него налажена связь с этими высшими инстанциями, - поясняет специалист.

По словам Анастасии, расшифровать такие знаки можно самостоятельно: посмотреть в интернете нумерологические описания (они везде похожи) и найти в них то, что откликнется именно вам.

- Ну вот, например, цифра 22: свобода идти путем души, нет рамок и ограничений. Все в ваших руках, - поясняет нумеролог.

Она говорит, что сейчас такие подсказки особенно важны, так как мир движется в другое измерение, в новую реальность. И к ней мы подойдем к весне следующего года.

- Сейчас для всех очень мощное время! Подсказки на каждом шагу! А новая реальность у каждого будет своя. В зависимости от того, в каком качестве человек подойдет к этому времени. Но суть в том, что перемены не закончатся. Просто будет пограничная точка. И дальше жизнь пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Все будет индивидуально, - подытожила специалист по числам.

Кстати

Цифровые подсказки дают и карты таро. Об этом рассказала одна из читательниц «Комсомолки», которая рассталась с мужем. Женщине нагадали, что ее новый возлюбленный будет как-то связан с цифрой 4. И действительно, дата встречи, время свиданий и прочие, на первый взгляд мелочи, «крутились» вокруг четверки. А впоследствии у пары сложился счастливый союз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год будет насыщен переменами»: алтайский астролог дала прогноз на год Черного Водяного Тигра

- А еще Тигр является символом власти. Поэтому хозяин года будет благоволить в достижении целей амбициозным, активным, отважным в вопросах самовыражения и не боящимся погрузиться в работу людям, - рассказывает Вера Топчеева (подробнее)