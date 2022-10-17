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Общество17 октября 2022 10:21

«Ни в коем случае не игнорируйте!»: нумеролог раскрыла тайну повторяющихся цифр

По словам барнаульского специалиста, таким образом нам дают знаки свыше
Александра Сапожкова
Нумеролог пояснила, что делать, если встречаются повторяющиеся числа

Нумеролог пояснила, что делать, если встречаются повторяющиеся числа

Фото: Анна Перевощикова

Некоторым людям довольно часто попадаются одинаковые цифры. Они видят их везде: на часах, на номерах машин, на мониторе, на зданиях, на ценниках и так далее. Цифры могут быть парными либо зеркальными. И создается впечатление, что они просто преследуют!

- Меня удивляло, что я постоянно встречаю число 22, - рассказывает читательница «Комсомолки». – Вечером, как не взгляну на часы, постоянно 22.22. Разные счетчики тоже часто показывали эту цифру. И даже номер на авто в ГИБДД мне выдали 122!

- А со мной недавно произошел удивительный случай, - делится другая жительница Барнаула. – Заказала еду в кафе быстрого питания на 338 рубля, расплатилась. Кассир распечатывает чек с номером моей очереди. И не поверите, номер очереди - тоже 338! Кассир аж сама вскрикнула от удивления.

Барнаульский нумеролог Анастасия Горева уверяет: такие совпадения не случайны, и их ни в ком случае нельзя игнорировать!

- Это знаки, подсказки ангелов, высших сил. Это значит, что человек движется в нужном направлении, и у него налажена связь с этими высшими инстанциями, - поясняет специалист.

По словам Анастасии, расшифровать такие знаки можно самостоятельно: посмотреть в интернете нумерологические описания (они везде похожи) и найти в них то, что откликнется именно вам.

- Ну вот, например, цифра 22: свобода идти путем души, нет рамок и ограничений. Все в ваших руках, - поясняет нумеролог.

Она говорит, что сейчас такие подсказки особенно важны, так как мир движется в другое измерение, в новую реальность. И к ней мы подойдем к весне следующего года.

- Сейчас для всех очень мощное время! Подсказки на каждом шагу! А новая реальность у каждого будет своя. В зависимости от того, в каком качестве человек подойдет к этому времени. Но суть в том, что перемены не закончатся. Просто будет пограничная точка. И дальше жизнь пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Все будет индивидуально, - подытожила специалист по числам.

Кстати

Цифровые подсказки дают и карты таро. Об этом рассказала одна из читательниц «Комсомолки», которая рассталась с мужем. Женщине нагадали, что ее новый возлюбленный будет как-то связан с цифрой 4. И действительно, дата встречи, время свиданий и прочие, на первый взгляд мелочи, «крутились» вокруг четверки. А впоследствии у пары сложился счастливый союз.

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