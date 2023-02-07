Первую в 2023 году тройню выписали из перинатального центра «Дар» в Барнауле

Тройня появилась на свет в декабре Фото: Герман Архаров

6 февраля из перинатального центра «Дар» в Барнауле выписали первую в этом году тройню – Екатерину, Александру и Ксению. Максим и Наталья Поповы из Алейского района стали родителями впервые, но не исключают, что в следующий раз вернутся уже за мальчиками. Эмоциями и планами на будущее супруги поделилась в разговоре с журналистами.

Тройня появилась на свет в декабре. Дети были недоношенными и находились в тяжелом состоянии, им требовалась специализированная помощь и особый уход. Девочек направили в реанимацию, где они лежали в кувезах (устройствах, применяемых для поддержания жизненно важных функций организма младенцев). Вскоре состояние малышек стало стабильными.

– После этого они неделю наблюдались в палате интенсивной терапии без респираторной поддержки, а потом уже их перевили в палату к маме. Очень стабильные, хорошие девочки. Правда, был низкий вес, у нас они просто росли, и мы помогали им в этом, – поделилась врач-неонатолог Мария Каверзина.

Дети провели в перинатальном центре два месяца, 6 февраля их выписали домой. Счастливую маму пришли поздравить близкие и родственники. Больше всего долгожданной встрече был рад отец.

– Конечно, первое, что я испытал, когда узнал, что у нас будет тройня – это радость. Имена долго не выбирали, посоветовались с супругой и остановились на Екатерине, Александре и Ксении. Детей будем растить также, как воспитывали нас, чтобы они были порядочными, добрыми. Помогать будут бабушки и дедушки, – поделился Максим Попов.

Его супруга Наталья рассказала, что каждый день ощущала поддержку семьи и врачей.

– Когда только получила результат УЗИ, пару дней был шок, потом радость, а осмысление пришло позже, когда уже появился живот и поняла, что скоро будут роды. Мы все планировали и ждали детей. У меня прекрасные ощущения, еду домой, – резюмировала Наталья.

Добавим, что это первая тройня, которая родилась в перинатальном центре «Дар» в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В уникальный день 29 февраля в Барнауле родились 25 малышей

Среди них 19 мальчиков и 6 девочек (подробнее)