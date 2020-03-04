В уникальный день 29 февраля в Барнауле родились 25 малышей

И пусть злые языки говорят, что високосный год – трудный и тяжелый. Но зато в нем есть день, который сам по себе словно праздник и бывает раз в четыре года – 29 февраля. В эту дату в барнаульских роддома появились на свет 25 малышей – вот уж кому точно повезло, ведь по паспорту они будут вечно молодыми!

- У нас родились 6 детей: пятеро мальчишек и только одна девочка, - рассказывает главный врач родильного дома №2 города Барнаул Людмила Ананьина. – Хоть день и считается необычным, но ничего неординарного и сверхъестественного во время рождения не происходило. Но, дата, конечно, запоминающаяся – это ребятишки «эксклюзивные» от рождения, с необычной отметкой и, может быть, судьбой.

Корреспондент «Комсомолки» поговорила с роженицами, дети которых родились 29 февраля в роддоме №2 Барнаула. Так, у 27-летней Елены Базан родился мальчик.

- У меня это первый ребенок. Богатырь настоящий - вес 4260 г, рост 54 см, - с гордостью говорит Елена. – Кстати, когда беременной ходила, живот был такой круглый, думали, что девочка. А родился сынок - мы с мужем назвали его Артемом. Мы вообще не могли забеременеть где-то полгода, в больнице сказали – лечитесь. Расстроились, пошла на УЗИ, а меня спрашивают: «Зачем проходите?», говорю: «Не могу забеременеть», а мне отвечают: «Да ведь у вас 5 недель уже!». Пошла плакать. От счастья.

У ее соседки по палате Елены Бугай 29 февраля тоже мальчик родился: вес 2445 г и 49 см.

- Он у меня маленький! В нашей семье это уже третий ребенок. Мы его очень ждали, - с особой заботой говорит 29-летняя мамочка.

Обе мамы не считают дату 29 февраля какой-то особенной. Говорят, что в не високосные года дни рождения детей будут праздновать 1 марта.

Где и кто родился 29 февраля 2020 года

Роддом №1 Барнаула - 1 мальчик

Роддом №2 Барнаула - 5 мальчиков и 1 девочка

Роддом №11 - 3 мальчика и 1 девочка

Перинатальный центр клинического центра охраны материнства и детства - 4 мальчика и 3 девочки

Перинатальный центр «Дар» - 6 мальчиков и 1 девочка.

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Денис Астахов: "В дошкольном возрасте день рождения был простым днем – подумаешь, 29 февраля, ну, иногда - 1 марта. В школе стало интереснее. Когда с кем-нибудь знакомился и заходила речь о дате рождения, все очень бурно реагировали и удивлялись. В 2008 году всем одноклассникам было по 8-9 лет, а мне всего 2 года! В 2012-м - 3 исполнилось" (подробнее)