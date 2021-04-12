Упавшее дерево убило мужчину в Барнауле

ЧП произошло на Павловском тракте,136 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в воскресенье, 11 апреля, на мужчину упало дерево. Пострадавший скончался. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

– Обстоятельства происшествия выясняются, ведутся следственные мероприятия, – отметили в горадминистрации.

ЧП произошло в 16:34 на Павловском тракте,136. В результате случившегося погиб 60-летний мужчина.

На месте произошедшего работали руководители администрации Индустриального района, полиция, представители управления ГО ЧС города Барнаула, управляющей компании.