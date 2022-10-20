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НовостиОбщество20 октября 2022 9:23

В Алтайском крае не станут отменять новогодние гуляния

В регионе проведут губернаторскую елку и акцию для детей «Елка желаний».
Герман Архаров
Оргкомитет, посвященный новогодним праздникам в Барнауле, пройдет 21 октября

Оргкомитет, посвященный новогодним праздникам в Барнауле, пройдет 21 октября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае приняли решение не отменять массовые новогодние гулянья. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на власти.

Оргкомитет, посвященный новогодним праздникам в Барнауле, пройдет 21 октября. Там решат, как именно пройдёт празднование Нового года в краевой столице. Пока уже можно говорить о том, что гулянья точно будут и отменять их не планируют.

Кроме того, в регионе проведут губернаторскую елку и акцию для детей «Елка желаний».

Ранее некоторые российские регионы отменили празднование Нового года.