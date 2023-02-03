Так не доставайся же ты никому: на Алтае мужчина убил возлюбленную после ее возвращения к бывшему мужу

Мужчину приговорили к 9 годам заключения Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор 45-летнему жителю Ельцовского района, который не смог смириться с уходом любимой женщины и решил ее убить. Как рассказала «Комсомолке» прокурор отдела прокуратуры Алтайского края Ольга Остапчук, у убитой осталось двое детей.

Пара начала встречаться в августе 2021 года. Мужчина буквально летал от счастья после встречи с возлюбленной и даже планировал создать с ней семью. По всей видимости, то, что у женщины есть двое детей от другого брака, осужденного не пугало. Но спустя несколько месяцев, в ноябре, отношения начали рушиться – виной всему ссоры. После очередного конфликта возлюбленная вдруг заявила, что планирует вернуться к бывшему мужу, который является отцом ее детей. Но отпускать женщину к другому осужденный не хотел.

- В течение месяца мужчина пытался наладить отношения, но тщетно, - пояснили в прокуратуре.

После многочисленных попыток вернуть любимую мужчина пустил в ход угрозы – писал и говорил, что убьет ее. А затем перешел от слов к действиям… В один из дней декабря того же года мужчина распивал спиртное. Алкоголь добавил храбрости, и вскоре осужденный уже был на пороге дома любимой. На веранде начался разговор, мужчина пытался помириться, но женщина возвращать отношения не хотела. В какой-то момент ее хладнокровие сильно задело мужское эго, осужденный схватил нож и начал наносить удары в грудь жертвы. Истекая кровью, потерпевшая забежала в дом и закрыла дверь на замок.

- Однако осужденный выломал запорное устройство, проник в дом и продолжил наносить женщине удары, от которых та скончалась. Вернувшись домой, осужденный продолжил распивать спиртное, - добавили в ведомстве.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обжаловать решение первой инстанции не удалось. Приговор вступил в законную силу.

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