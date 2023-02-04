Потеть и высыпаться. Алтайские онкологи назвали простые и эффективные способы избежать рака

Чтобы многократно снизить онкориск, человеку достаточно лишь изменить отношение к своему здоровью Фото: Олег УКЛАДОВ

4 февраля во всем мире будет отмечаться День борьбы против рака. В Алтайском крае ежегодно выявляется около 11 тыс. новых случаев онкопатологий. Это больше, чем население города Змеиногорска и совсем на чуть-чуть меньше численности целой Белокурихи.

Самое поразительное в этих цифрах то, что лишь около 10% всех случаев онкологии обусловлены наследственностью. В подавляющем большинстве ситуаций рак - это следствие неправильного образа жизни и вредных привычек. Чтобы многократно снизить онкориск, человеку достаточно лишь изменить отношение к своему здоровью.

В канун памятной даты врачи Алтайского краевого онкологического диспансера напомнили простые и доступные способы избежать онкологии.

Глазки закрывай - баю-бай!

Хронический недосып - опасный фактор, которому многие не придают должного значения, ссылаясь на современный ритм жизни. А между тем, сон – такая же базовая потребность человека, как еда, питье или дыхание.

- Если человек начнет дышать, есть, пить через раз – что с ним станет?! То же самое и со сном. Стоит всего один раз не выспаться – и вот уже снизилась работоспособность, ухудшилась реакция, упало настроение. А регулярный недосып и вовсе может стать причиной серьезных физиологических изменений в организме, - объясняет заведующий радионуклидной лабораторией краевого онкодиспансера Алексей Половинкин.

Так, у людей с недостаточным количеством сна врачи отмечают повышение С-реактивного белка (показатель воспаления) в крови.

Недостаток сна нарушает нормальное воспроизводство и программирование гемоцитобластов. Это самые ранние стволовые клетки, от которых в дальнейшем «происходят» все остальные клетки организма, в том числе главные элементы иммунной системы - лимфоциты и моноциты.

Истощение жизненных сил приводит к сбоям в работе иммунитета: она не в состоянии вовремя распознавать и уничтожать возникающие в организме злокачественные клетки. Эксперименты на животных показывают, что длительное лишение сна грозит развитием онкологических патологий.

Потеть и не болеть

Бич современного общества – гиподинамия. Люди скоро в туалет начнут ездить на машинах, иронизируют врачи. А между тем, недостаток физической активности может быть смертельно опасен.

Многочисленные исследования, проведенные в разных странах, подтвердили связь гиподинамии со злокачественными опухолями молочной железы, легких и матки. А рак кишечника в мире и вовсе окрестили «болезнью цивилизации», в том числе из-за сидячего образа жизни.

- Даже 30 минут в день любой физической активности до испарины и учащенного сердцебиения значительно сокращают риски возникновения онкологии, в первую очередь рака толстой и прямой кишки, - убежден врач-онколог отделения абдоминальной хирургии Алтайского краевого онкологического диспансера Вячеслав Порунов.

И речь тут не только о занятиях спортом. Пройдитесь быстрым шагом до дальнего, а не ближайшего магазина, пропылесосьте или вымойте полы в квартире в интенсивном темпе, полейте грядки на даче не из шланга, а из лейки, прокатитесь на велосипеде – эти простые и доступные дела сделают вас здоровее.

Пароварка – в каждый дом!

Способ приготовления пищи имеет прямую связь с возникновением раковых опухолей. Самой опасной в этом смысле, к сожалению, является самая вкусная еда. Жареные котлетки с хрустящей картошечкой, шашлык и даже любимые всеми блинчики, увы, представляют реальную угрозу для здоровья.

Именно во время жарки из вполне безобидных продуктов выделяются канцерогены – вещества, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Например, при длительном нагреве подсолнечного масла образуются токсичные пероксиды – а ведь именно на нем жарят пищу большинство россиян.

- Самые опасные блюда – это жареное мясо и картофель. Причем в мясе канцерогены формируются, даже если жарить его без масла - на сковороде с антипригарным покрытием, в духовке с аэрогрилем или на мангале. Эти блюда стоит употреблять не чаще двух раз в месяц, - предупреждает диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина.

Врач напоминает, что лучшие способы приготовления пищи с точки зрения профилактики рака – варка, тушение и готовка на пару. А это значит, что рядом с кастрюлями и сотейниками, которые есть в каждом доме, необходимо поставить еще и пароварку.

- Обоняние и вкусовые рецепторы человека настроены на восприятие так называемых конечных продуктов гликирования, которые в большом количестве содержатся в запеченной и жареной пище. Именно, поэтому нас так манит аромат шашлыка, хрустящей булочки и жареной картошечки, а еда, приготовленная на пару, кажется пресной и скучной, - объясняет Оксана Галкина.

Но это только в первое время. Если всерьез озадачиться вопросом приготовления пищи на пару, то выяснится, что из рецептов для пароварки можно легко составить вкусное и разнообразное меню на несколько недель вперед. Можно чередовать мясные и рыбные блюда, варить каши, готовить овощные закуски.

Горячий пар глубоко проникает в продукты, поэтому котлеты, куриная грудка, овощи - все получается сочным. А еще в пароварке гораздо ярче, чем при жарке раскрываются специи. С их помощью приготовление на пару можно превратить в настоящее волшебство.

Истина - внутри

Многие виды рака возникают из доброкачественных аномалий (полипы, паппиломы, кисты, дисплазии, носительство некоторых бактерий и вирусов и т.п.) и развиваются в течение длительного времени, порой, годами. И если еще несколько десятилетий назад такие предраковые состояния оставались скрытыми от глаз врачей, то постепенно научно-технический прогресс подарил уникальную возможность, заглянув внутрь, вовремя выявлять их и принимать необходимые меры.

- Вовремя выявленные, пока еще доброкачественные, отклонения от нормы и регулярное наблюдение за такими пациентами многократно снижают риски возникновения онкопатологий, - напоминает заведующая поликлиникой краевого онкодиспансера Татьяна Синкина.

Например, когда в медицину массово был внедрен цитологический мазок Папаниколау (пап-тест), выявляющий раннюю онкопатологию в 95% случаев, смертность от рака шейки матки сразу снизилась на 70%!

Все, что нужно делать пациенту, - регулярно проходить медицинские осмотры, даже если ничего не беспокоит. Диспансеризация в нашей стране проводится, начиная с 18 лет. Это целый комплекс мероприятий, включающий все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, помогающие выявлять хронические неинфекционные заболевания (к которым относится и онкология), а также риски их развития.

Татьяна Синкина также напоминает о возможности обратиться в смотровой кабинет или фельдшерско-акушерский пункт по месту жительства.

- Многие люди совершенно безосновательно игнорируют этот формат медицинской помощи. А ведь именно в смотровых кабинетах ежегодно выявляется до 40% от всех впервые выявленных на профилактических осмотрах онкопатологий, - рассказала Татьяна Синкина.

Обратиться в смотровой кабинет или фельдшерско-акушерский пункт можно без предварительной записи, а о диспансеризации подробно расскажут в регистратуре поликлиники, к которой вы прикреплены или в кабинете участкового врача – терапевта.

Антираковая математика

Психологи часто используют метод визуализации, чтобы помочь своим пациентам достичь желаемых целей. Для профилактики рака это тоже работает, говорят врачи.

- Попробуйте перевести свои вредные привычки в цифры, - предлагает главный врач краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов.

Например, пачка сигарет стоит в среднем 200 рублей, заядлый курильщик выкуривает порядка 1,5 пачек в день – это 300 рублей, в месяц уже получается 9 тысяч, в год – 108 тысяч.

- Это же как минимум путевка в любую страну мира! Курильщики не просто с каждой сигаретой приближают себя к своему раку (легкого, желудка, почек, молочной железы, шейки матки!), но еще и платят за это табачным магнатам такие деньги! – изумляется главный онколог края.

- Полторашка пива – расслабиться после трудовой недели! – плюс закуска (копченое и соленое – сплошные канцерогены!) в среднем обходится около 1000 рублей, продолжает калькуляцию Игорь Вихлянов. - Даже четыре раза в неделю одного из самых бюджетных алкогольных напитков – это уже 4 тысячи рублей в месяц, в год – почти 50 тысяч. 50 тысяч рублей за реальный шанс получить онкологию желудка, кишечника, почек, молочной железы, простаты?! А ведь все это - тяжелые мучительные болезни, делающие человека глубоким инвалидом.

Аналогичным образом главный онколог предлагает считать ежедневное количество шагов, калорий, соотношение полезных и вредных продуктов, съеденных за день, индекс массы тела и т.п. Удобные приложения на телефон помогают оценивать качество сна и даже уровень психического здоровья в режиме реального времени.

- Отказ от курения к сожалению, не дает 100% защиты от онкологии, но совершенно точно сводит риски заболеть раком к минимальным значениям. Взять под контроль свой вес – значит устранить фактор риска развития, как минимум, 13 видов онкопатологий. Рак – страшное заболевание, но к счастью, многое находится во власти человека, а не вероятностей. Важно помнить об этом, - подвел итог Игорь Вихлянов.

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