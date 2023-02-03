«Барнаульский любимый наш вальс»: коллекционер обнаружил ранее неизвестную песню о краевой столице

Андрей Минкин собирает пластинки, магнитофонные катушки и кассеты с самого детства Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульский коллекционер, директор музея советской радиотехники «Говорит и показывает» Андрей Минкин собирает пластинки, магнитофонные катушки и кассеты с самого детства. Не так давно в коллекцию мужчины попала уникальная песня о Барнауле, которую записали, предположительно, еще в 60-е годы прошлого века. Об авторе или исполнителе до сих пор ничего неизвестно. Подробнее – в материале «Комсомолки».

- Вне зависимости от состояния пластинки или кассеты я предварительно прослушиваю все записи, так как порой они бывают очень интересны. На одной из магнитных лент, которые попали ко мне в начале октября прошлого года, и была песня «Барнаульский вальс», - рассказал Андрей Минкин в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Об авторе или исполнителе песни пока ничего неизвестно. Сама магнитофонная катушка была записана 30 декабря 1988 года – об этом гласит надпись на носителе. Если быть точнее, то сама мелодия появился гораздо раньше.

- Катушка является перезаписью. Видимо, оригинальная катушка с лентой пришла в негодность (они часто рвались, прим. ред.), и ее перезаписали. Судя по стилю музыки, определенным музыкальным приемам вальс пели еще 60-ых годах, но точно не в 70-ых, так как тогда этот жанр уже был непопулярен. По голосу я не смог определить исполнителя. Скорее всего, это кто-то из местных музыкантов, на пластинках их песни выпускали редко, - пояснил коллекционер.

В настоящее время коллекционер продолжает реставрировать запись. Общественности он согласился показать пока лишь 50-секундный фрагмент песни.

- Если кто-то из барнаульских оркестров или ансамблей решит перепеть эту песню, я с удовольствием предоставлю всё необходимое для этого, - подчеркнул Андрей.

К слову, это не единственная неизвестная песня о Барнауле в коллекции мужчины. Ко Дню рождения города Андрей планирует представить публике фрагменты еще двух песен, о которых не удалось найти никакой информации.

А пока публикуем отрывок «Барнаульского вальса». Если вам что-либо известно об авторе или исполнителе этой песни, свяжитесь с нашей редакцией по номеру телефона 8(3852)205-547:

«Мы все учимся, любим, мечтаем,

Счастья в жизни добьемся трудом,

Хорошо на просторах Алтая,

Хорошо в Барнауле родном.

Мы к нагорному бору идем,

Здесь мы отдых, друзья, проведем,

В этот вечер для нас прозвучит много раз

Барнаульский любимый наш вальс…»

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