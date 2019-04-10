2019-04-09T15:28:39+03:00
Общество

Барнаульский коллекционер вынужден продать свои уникальные экспонаты

В течение всей жизни он собирал разную технику
Юлия ЕВГРАФОВА
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Все началось в далеком детстве, тогда барнаулец собирал пластинкиВсе началось в далеком детстве, тогда барнаулец собирал пластинкиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Свою коллекцию проигрывателей, радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, радиол и пластинок барнаулец Андрей Минкин хранит у себя в квартире, а также в частном доме своих родителей. Пристроить все это добро на постоянное хранение в музеи не получается. Снимать какой-нибудь склад – дорого, невыгодно.

- Раньше было довольно много выставок, плюс участвовал в разных мероприятиях. Но в каждом музее и так хватает своих экспонатов, так что я объективно не могу претендовать на какие-то помещения в них. А самостоятельно открывать музей затратно, не потяну. Да и проводить экскурсии не смогу из-за основной своей работы, - рассказывает Андрей Минкин.

Телевизор из коллекции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Телевизор из коллекцииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Все началось в далеком детстве, тогда барнаулец собирал пластинки. В его доме постоянно были проигрыватели. Они часто ломались, поэтому родители покупали Андрею новые. К концу 90-х их набралось достаточно много, и тогда барнаулец решил продолжить собирать коллекцию техники и пойти учиться на мастера по ремонту теле и радио аппаратуры.

- Активно старая аппаратура стала попадать ко мне в 2000-х годах. Тогда как раз хлынул импорт, и эту технику стали выбрасывать. А я принимал ее на детали и разбор. Но какие-то более старые экземпляры у меня просто рука не поднималась разбирать. И с каждым годом количество этих аппаратов росло, - вспоминает барнаулец.

Но одних только телевизоров у него больше 100! Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Но одних только телевизоров у него больше 100!Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Точного количества экспонатов их владелец не может назвать, даже не считал. Но одних только телевизоров у него больше 100!

Самое удивительное, что большая часть старой техники в рабочем состоянии. Мужчина рассказывает, что на ремонт порой уходили годы, ведь некоторые детали очень сложно найти. Поэтому реставрация исторических раритетов – это долгий процесс.

- Мне интересны предметы, когда они ко мне попадают, и что потом получается, после того, как я приведу их в порядок, - поясняет Андрей.

Телевизор из коллекции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Телевизор из коллекцииФото: из личного архива героя(ев) публикации

К большому сожалению коллекционера, ему придется продать значительную часть экспонатов. Они не могут постоянно храниться в доме, а размещать их больше негде. Самую уникальную технику Андрей оставит себе, а остальное осенью выставит на аукцион.

Кстати

У барнаульцев еще есть шанс увидеть часть коллекции Минкина. На "Библионочи" 19 апреля мужчина включит музыкальные пластинки 20 века.

Телевизор из коллекции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Телевизор из коллекцииФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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