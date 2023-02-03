Ученые установили, что денисовцы любили алтайский мед

А еще денисовец был чувствителен к шоколаду и ванили. Фото: iScience

Ученые из Парижского университета Сакле и Университета Дьюка сделали очередное открытие: денисовцы любили мед и им нравился запах ванили и шоколада. Исследование было опубликовано в журнале iScience.

В рамках нового исследования ученые вырастили в пробирке по 30 рецепторов запаха неандертальцев и денисовцев и дали им «понюхать» различные запахи: естественные (человеческие) и природные. А позже сравнили данные с восприятием современных людей.

Ученые установили, что рецепторы Homo sapiens в основном обнаруживают одни и те же запахи. При этом чувствительность у них разная к разным ароматам. Из всех «подопытных» неандертальцы, по всей видимости, были ближе к современному человеку. И все же, их специфические рецепторы оказались значительно менее чувствительны к пряным, сладким, мятным и цветочным запахам. Из положительных сторон можно отметить тот факт, что они были менее чувствительны к запахам пота и мочи. Для древних времен это очень полезный момент, поскольку неандертальцы вряд ли устраивали себе ежедневный душ.

Денисовцы же оказались совсем не такими, как неандертальцы.

– Они были менее чувствительны к цветочным запахам, но в четыре раза лучше нас улавливали «сернистые» запахи и в три раза более чувствительны к бальзамическим запахам — густым, сладким запахам, таким как ваниль и шоколад. Они также хорошо реагировали на запах меда, который, как предполагает команда, мог быть их любимой едой, учитывая его энергетическую ценность, - говорят авторы исследования.

Конечно, из результатов исследований можно сделать некоторые выводы. Однако если с шоколадом в те времена на Алтае явно было туго, то знаменитый алтайский мед денисовцы на самом деле могли употреблять в пищу. И это очень интересное открытие.

– Мы не знаем, что ели денисовцы, но есть несколько причин, по которым этот рецептор должен быть чувствительным, — добавляет Хироаки Мацунами, соавтор исследования.

В отличие от современных древние люди должны были развивать определенные рецепторы, позволяющие искать и добывать пищу. Именно поэтому, считают ученые, например европейские неандертальцы были менее чувствительны к растительным запахам, так как их основной рацион состоял из мяса. Съедобных растений в тот период было недостаточно.

По этой же логике можно понять, чем жили и чем питались денисовцы. А в целом данные исследования могут помочь ученые лучше понять генетику и поведение древних людей. А также можно изучить генетические различия в чувствительности к запахам среди современных людей.

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