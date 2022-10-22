Ловим дзэн в Барнауле! Как танцевальная терапия помогает избавиться от психологических проблем

Завершается практика медитацией и беседой с психологом Фото: Антонина Лышова

Нужно просто протанцевать свои негативные эмоции и чувства! Это поможет наладить гармонию с собой и окружающими, избавиться от комплексов и внутренних зажимов, которые мешают развиваться. Так считают организаторы практик танцевальной терапии в Барнауле. Подробности в нашем материале.

Что такое танцевальная терапия?

Вы замечали, когда от неуверенности в себе сковывает плечи, а от страха – трясутся ноги? Как рассказывают организаторы практики Галина Ковалева и Веорика Петрова, некоторые эмоции и чувства создают зажимы в теле, которые негативно сказываются как на физическом, так и на психологическом здоровье.

- Мышцы имеют собственную память. Многие мышечные зажимы мы просто не осознаём, потому что за долгие годы привыкаем к ним. Постоянно испытывая напряжение в теле, мы подпитываем соответствующие эмоции, - рассказывает Веорика, - Часто людям не хватает слов, чтобы выразить то, что они чувствуют. Легче сформулировать и выразить свои эмоции через танец. Такой метод помогает разобраться в собственных чувствах, поняв, как они проявляются телесно. В танце мы освобождаем мышечную память. Такая терапия помогает улучшить общее состояние человека, повысить качество его жизни, самочувствие, настроение и снизить уровень депрессии.

Ничего не вижу, только слышу и чувствую

Каждый приходит на практику с определенным запросом – изучить себя, ради интереса, по отзывам, отпустить давно пережитые эмоции. Но одна установка кроется в голове почти у всех участников перед встречей: «вдруг я не смогу раскрепощённо танцевать, на меня будут все косо смотреть…». Переживать не стоит, танцетерапия проходит в масках.

- Маски нужны, чтобы у участников получилось лучше погрузиться в свои ощущения, убрать дополнительные сдерживающие факторы. Групповой формат практики позволяет усилить проработку, потому что зажимы чаще всего проявляются в социуме, поэтому и работать с ними желательно в подобных условиях, - говорит Галина.

Практика проходит в несколько этапов. Первый – длительная беседа с психологами, во время которой при помощи специальных техник участникам помогают выявить основные ограничивающие убеждения, комплексы и недостатки. Затем начинается самое интересное – все надевают маски, включается музыка.

- В свободном танце участники концентрируются на внутренних ощущениях и начинают двигаться. При протанцовке нужно прочувствовать эмоции каждой клеточкой своего тела, пока не наступит облегчение. Кто-то за одну практику успевает проработать лишь одну эмоцию или убеждение, а кто-то несколько. Главное не количество, а качество, - говорит организатор.

Тут снимаются все запреты – кричи, бей кулаком об подушку, прыгай и топай ногами. В общем, делай все, чтобы, наконец-то, отпустить эмоцию. Своим опытом поделилась одна из участниц:

- Для меня произошел переворот во внутреннем мире. Изначально я стояла у стены, был страх пойти куда-то, так как вокруг люди и незнакомое пространство. Вдруг кого-нибудь задену. Подобные эмоции мы испытываем и в жизни – новая работа, друзья или отношения. Потом я решила все-таки рискнуть и поползла. И ничего плохого не случилось – никого не ударила, меня никто не задел. Так и в жизни, нужно выходить из зоны комфорта и ничего не боятся. Практика помогла мне это переосмыслить, - говорит женщина.

- Мне эта практика помогла «поймать дзэн». Во время танца я даже поплакала и покричала, хотя всегда тяжело проявлять какие-либо эмоции в обществе, так как постоянно зациклена на том, что обо мне подумают люди, - говорит Нина. – На душе после терапии чувствуется умиротворение и спокойствие. Надеюсь, что теперь буду меньше держать все эти эмоции в себе.

Завершается практика медитацией и беседой с психологом. Трехчасовая танцевальная терапия подходит каждому - возраст и пол не имеют никакого значения.

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