Лечился мухоморами от депрессии: на Алтае мужчина с отравлением попал в больницу

Пострадавший мог съесть мухоморы якобы по совету целительницы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Республике Алтай мужчина попал в больницу с серьезным отравлением. Как сообщили в республиканском Минздраве, мухоморы он принимал по совету целительницы, которая лечила его от депрессии. Однако в ГУ МВД по Республике Алтай данную информацию не подтвердили.

По данным министерства, 16 октября в скорую помощь Турочакской больницы поступил экстренный вызов от взволнованной женщины. По ее словам, в одном из домов был обнаружен 31-летний мужчина. Фельдшер прибыла на место уже через пять минут и выяснила, что его тяжелое состояние обусловлено отравлением мухоморами.

В больнице стало известно, что мужчина около двух месяц назад приехал в Турочакский район и поселился у добродушной женщины Анны, которая занималась целительством. Она якобы помогала гостю избавиться от депрессии, а в качестве лекарства она применяла собранные в лесу мухоморы. Клиента целительница кормила микродозами сушеного мухомора, чтобы избавить от душевных страданий.

- В течении всей последующей ночи дежурная бригада районной больницы боролась за жизнь больного. Через несколько часов интенсивной инфузионной терапии мужчина пришел в сознание. В последующем, после детального обследования выяснилось, что у больного в результате хронического отравления грибными ядами серьезно пострадала печень, - подчеркнули в министерстве.

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Минздрав по РА

Мужчине назначили консультацию психиатра-нарколога по решению консилиума, а также выработали тактику лечения. Информацию о происшествии передали в полицию. Главврач больницы Мария Тришина рекомендовала людям не пользоваться «услугами» «целителей», так как они могут серьезно подорвать здоровье!

К слову, «Комсомолка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Республике Алтай, но там информацию опровергли. По данным полиции, мужчина, почувствовав себя плохо, самостоятельно обратился в больницу. Врачам он пояснил, что собирал грибы, а так как плохо в них разбирается, наелся мухоморов.

- От гражданина никаких заявлений с претензиями к кому-либо не поступало, мужчине назначили лечение, сейчас его жизни ничего не угрожает, - подчеркнули в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Бийска доставили в больницу в коме после отравления грибами

«Комсомолка» узнала, где и как правильно собирать, а также как безопасно есть грибы (подробнее)