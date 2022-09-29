Барнаулец хранил оружие на работе, чтобы продавать его на черном рынке

Барнаулец связался с поставщиком оружия в интернете Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Жителя Барнаула будут судить за незаконный оборот оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Во время следствия было установлено, что барнаулец связался с поставщиком оружия в интернете. После оплаты тот рассказал ему, где запрятан тайник с боевым арсеналом. Оттуда первый раз он забрал охолощенный пистолет Р-411, а также 15 патронов к нему. Во второй раз он приобрел переделанный из сигнального пистолет Макарова и 11 боевых патронов.

– Все изъятое он хранил по месту своей работы - в складском помещении, расположенном в Железнодорожном районе краевой столицы, в котором организовал своего рода мастерскую для изготовления огнестрельного оружия, – рассказали в пресс-службе регионального ФСБ.

На подставной сделке он продал один из пистолетов с патронами оперативнику ФСБ, который действовал под видом обычного клиента. Во время продажи мужчина житель региона также предложил «покупателю» взрывное устройство, начиненное взрывчаткой собственного производства. Он принес его на следующую встречу. После этого барнаульца задержали оперативные сотрудники ФСБ.

– При проведении обыска по месту работы мужчины обнаружены и из незаконного оборота дополнительно изъяты боевой пистолет ПМ, 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9х18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство, – сообщили в ФСБ.

Часть изъятого боевого арсенала эксперты-взрывотехники уничтожили на месте.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.

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