Под общественным контролем: стройка проблемной школы в Боровихе идет по плану

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

Жители села Боровиха Первомайского района ждут новую школу уже много лет. Что уж греха таить, она стала одним из самых обсуждаемых и сложных строительных объектов в истории Алтайского края. Местные власти обещали построить школу ещё в 2017 году, но из-за недобросовестного подрядчика этим планам не суждено было сбыться.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

Боровиха - довольное большое село, поэтому вопрос с новой школой стоял крайне остро, но никак не решался, и только в 2019 году, когда на проблему обратил внимание депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев, дело, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

В том же 2019 году Боровихинскую школу включили в краевую адресную инвестиционную программу, а в 2021-ом поступило финансирование из краевого бюджета. Но пока проект проходил госэкспертизу, цены на стройматериалы выросли. В итоге цена контракта оказалась очень низкой, и никто не хотел браться за этот объект. Но аукцион всё же состоялся, его выиграла компания «Век-Строй». С этого момента началось строительство. По плану оно должно завершиться весной 2024 года. В целом на школу выделено 644 млн рублей. В эту сумму входят и расходы на оборудование. Чтобы печальная история не повторилась, депутат Александр Прокопьев постоянно курирует объект, не оставляя его без внимания.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

- Конечно, мы надеемся, что все работы, возведение данного объекта будут выполнены в установленные сроки и в хорошем качестве. И, конечно, хотим проконтролировать это, поэтому решили, что созданный ещё в 2019-м году общественный совет из всех заинтересованных, кто хотел бы, чтобы эта школа здесь построилась, будет следить как за сроками, так и за качеством работ. По сути, это будет постоянный и, что самое главное, неравнодушный мониторинг стройки,- говорит депутат.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

Проект масштабный: школа рассчитана на 550 мест, здание будет трехэтажным. В нем расположатся современные классы и лаборатории, два спортивных зала, новая библиотека, места для отдыха учащихся. Также будут построены площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, хоккея, мини-футбола и гандбола.

На данный момент работы ведутся в целом по графику. Правда, в декабре и в январе были простои из-за морозов, но это не критично. По технологии при очень низких минусовых температурах строительные работы вести нельзя. Строители уверяют, что летом без проблем догонят небольшое отставание от графика - подрядчик планирует сдать школу в срок.

Школа в Боровихе Фото: Виталий БАРАБАШ

Кстати, по словам директора компании «Век-Строй» Сергея Зябкина, для строительства школы используются исключительно материалы местных производителей – это бетон, растворы, инертные материалы, кирпич. Поставки идут бесперебойно, поэтому за это переживать точно не стоит.

Жители Боровихи с нетерпением ждут окончания строительства. Депутат Александр Прокопьев предложил им следить за процессом стройки и обращаться лично к нему, если вдруг возникнут какие-то сложности.

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