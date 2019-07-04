Власти пришли на помощь: Вопрос строительства новой школы в Боровихе сдвинулся с мертвой точки

Боровихинская школа войдет в историю Алтайского края как самый трудный и обсуждаемый объект. Уже на протяжении многих лет село нуждается в новом здании. И вот, долгожданные новости появились – Боровихинскую школу могут включить в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год.

Назревшая проблема

Накануне на месте будущего учреждения прошло совещание представителей исполнительной власти всех уровней, директора школы и депутата Государственной Думы от Алтайского края Александра Прокопьева, который и выступил инициатором встречи.

Проблема, которую обсуждали, серьезная и влияет на жизнь многих жителей Боровихи. Старому зданию школы уже 84 года, хотя, по неофициальным данным, около 100.

Старому зданию школы уже 84 года, хотя, по неофициальным данным, около 100.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Проект изначально был включен в программу «80х80», затем органично перекочевал в программу «85х85», за ним последовали четыре года проектирования, которое в итоге не состоялось. Многие дети, которым эту школу обещали еще в первом классе, уже в седьмой пошли. Несколько десятков детей за это время и вовсе окончили школу. Нужно немедленно начинать строительство нового здания школы. С Виктором Томенко мы тоже обсуждали этот вопрос. Он также согласен с этой точкой зрения. Безусловно, школу необходимо включать в краевую адресную инвестиционную программу на 2019», – сказал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Строительство откладывалось из-за проблем с землей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство откладывалось из-за проблем с землей. Единственный участок, который подходит под строительство школы (там есть коммуникации – газопровод, водоснабжение) несколько лет находилась в аренде у фирмы «Авангард». Компания пыталась построить школу, но не смогла и через суды была вынуждена вернуть Боровихе землю. Суды закончились только в конце июня. Сейчас документы на землю находятся на руках у администрации Первомайского района.

Маленький шаг к большой цели

В настоящий момент есть возможность включить Боровихинскую школу в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год, что позволит начать работы по подготовке к строительству.

– Строительство школы должно начаться уже в 2021 году. Это – сверхзадача, – подчеркнул депутат Госдумы Алесандр Прокопьев

– Сейчас у нас есть документы на землю, также мы сделали план земельного участка. Уже готовы первоначальные техусловия, – говорит глава Первомайского района Александр Иванов.

Все участники встречи согласились о необходимости возведения школы в 2021 году.Фото: Олег УКЛАДОВ

Все участники встречи согласились о необходимости возведения школы в 2021 году. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, застройщиком стоит рассмотреть современные проекты ускоренного строительства без потери качества. Население Боровихи продолжает расти, а значит, что работать надо слаженно и быстро.

– Нам кажется, что здесь важно посмотреть те проекты, которые быстровозводимые, эффективные и в то же время соответствуют всем тем требованиям и инфраструктурным и программным и содержательным. Проект должен в полной мере соответствовать представлению о школе 21-го века, – отметил Костенко.

Войдет или нет Боровихинская школа в краевую инвестиционную программу в 2019 году, станет известно уже в августе. Как утверждают в краевой администрации, деньги на проектирование есть, а это значит, что школа в Боровихе может появиться!