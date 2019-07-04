2019-07-04T13:45:42+03:00
Общество

Власти пришли на помощь: Вопрос строительства новой школы в Боровихе сдвинулся с мертвой точки

Новое здание могут начать возводить уже в 2021 году
Дарья САВЕНКО
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Новое здание школы необходимо Боровихе.Новое здание школы необходимо Боровихе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Боровихинская школа войдет в историю Алтайского края как самый трудный и обсуждаемый объект. Уже на протяжении многих лет село нуждается в новом здании. И вот, долгожданные новости появились – Боровихинскую школу могут включить в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год.

Назревшая проблема

Накануне на месте будущего учреждения прошло совещание представителей исполнительной власти всех уровней, директора школы и депутата Государственной Думы от Алтайского края Александра Прокопьева, который и выступил инициатором встречи.

Проблема, которую обсуждали, серьезная и влияет на жизнь многих жителей Боровихи. Старому зданию школы уже 84 года, хотя, по неофициальным данным, около 100.

Старому зданию школы уже 84 года, хотя, по неофициальным данным, около 100. Фото: Олег УКЛАДОВ

Старому зданию школы уже 84 года, хотя, по неофициальным данным, около 100.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Проект изначально был включен в программу «80х80», затем органично перекочевал в программу «85х85», за ним последовали четыре года проектирования, которое в итоге не состоялось. Многие дети, которым эту школу обещали еще в первом классе, уже в седьмой пошли. Несколько десятков детей за это время и вовсе окончили школу. Нужно немедленно начинать строительство нового здания школы. С Виктором Томенко мы тоже обсуждали этот вопрос. Он также согласен с этой точкой зрения. Безусловно, школу необходимо включать в краевую адресную инвестиционную программу на 2019», – сказал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Строительство откладывалось из-за проблем с землей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство откладывалось из-за проблем с землей.Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство откладывалось из-за проблем с землей. Единственный участок, который подходит под строительство школы (там есть коммуникации – газопровод, водоснабжение) несколько лет находилась в аренде у фирмы «Авангард». Компания пыталась построить школу, но не смогла и через суды была вынуждена вернуть Боровихе землю. Суды закончились только в конце июня. Сейчас документы на землю находятся на руках у администрации Первомайского района.

Маленький шаг к большой цели

В настоящий момент есть возможность включить Боровихинскую школу в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год, что позволит начать работы по подготовке к строительству.

– Строительство школы должно начаться уже в 2021 году. Это – сверхзадача, – подчеркнул депутат Госдумы Алесандр Прокопьев

– Сейчас у нас есть документы на землю, также мы сделали план земельного участка. Уже готовы первоначальные техусловия, – говорит глава Первомайского района Александр Иванов.

Все участники встречи согласились о необходимости возведения школы в 2021 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все участники встречи согласились о необходимости возведения школы в 2021 году.Фото: Олег УКЛАДОВ

Все участники встречи согласились о необходимости возведения школы в 2021 году. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, застройщиком стоит рассмотреть современные проекты ускоренного строительства без потери качества. Население Боровихи продолжает расти, а значит, что работать надо слаженно и быстро.

– Нам кажется, что здесь важно посмотреть те проекты, которые быстровозводимые, эффективные и в то же время соответствуют всем тем требованиям и инфраструктурным и программным и содержательным. Проект должен в полной мере соответствовать представлению о школе 21-го века, – отметил Костенко.

Войдет или нет Боровихинская школа в краевую инвестиционную программу в 2019 году, станет известно уже в августе. Как утверждают в краевой администрации, деньги на проектирование есть, а это значит, что школа в Боровихе может появиться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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