На Алтае вновь «всплыла» опасная группа «Синий кит»? Рассказываем, как обезопасить детей

Подозреваемый мог манипулировать подростком из нашего региона Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в телеграм-канале Baza сообщили о том, что в Алтайском крае якобы возбудили дело на куратора одной из групп «Синих китов». Подозреваемый мог манипулировать подростком из нашего региона, чтобы та раздавала опасные задания другим детям. Рассказываем, как родителям обезопасить своего ребенка.

По данным телеграм-канала, подросток одного из алтайских поселков случайно нашла объявление о поиске куратора «Синих китов» и написала некой Маше, которой нужна была помощница. Задача была проста: школьница должна была создать группу и раздавать опасные задания вступившим в нее. Задания были направлены на причинение себе увечий, прослушивание грустной музыки и так далее. Подросток согласилась и начала рассылать приглашения. Дети, выполнившие указания, должны были направлять фото с отчетами.

Следователи якобы узнали о группе спустя два года ее существования. К подростку у них претензий нет, так как она, судя по всему, «не осознавала последствий своих действий». А куратора Машу, вернее, того, кто скрывался под этим именем, сейчас якобы разыскивают. «Комсомолка» обратилась за комментарием в следственное управление по Алтайскому краю, но там сказали, что данную информацию не комментируют.

Как рассказала «КП»-Барнаул» уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, профилактикой суицидов в регионе занимается несколько ведомств: министерства здравоохранения, образования, социальной защиты, а также правоохранительные органы. Но, к сожалению, в настоящее время нет никаких методик, которые позволили ли бы прогнозировать такую страшную ситуацию, как суицид, или формировать группу риска. Однако родители могут обратить внимание на главные признаки, что с ребенком что-то не в порядке. В первую очередь речь идет о самоповреждающем поведении, особенно если уже были попытки навредить себе.

- В этом направлении проводится выявление детей, имеющих самоповреждающее поведение, и оказание им помощи. Причем опираемся на понимание многогранности причин суицидального поведения: это могут быть конфликты в школе, соматические болезни, проблемы с родителями, личностные особенности ребенка в виде повышенной импульсивности, - отметила Ольга Казанцева.

Чтобы детям оказывалась квалифицированная помощь, ежегодно все специалисты проходят повышение квалификации. Родители могут и сами защитить ребенка. Для этого они должны наладить поддерживающие отношения, чтобы подросток знал, что он может обратиться за помощью к взрослым. Также нужно обратить внимание на успеваемость в школе, отношения ребенка с ровесниками и навыки совладания со стрессом.

- Родителям нужно быть внимательными к состояниям ребенка. Изменения в питании, нарушения сна, изменения в эмоциональном состоянии ребенка, наличии самоповреждений на коже, снижение успеваемости ребенка – это основания для разговора с ребенком и обращения за помощью, - добавила детский омбудсмен.

Также Казанцева подчеркнула, что все сигналы о возможных попытках суицидов, самоповреждениях изучаются следственным комитетом и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Со слов уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, за последнее время информации о вовлечении подростков в группы, подобные «Синему киту», не поступало.

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